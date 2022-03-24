假檢警、假投資詐騙老梗還在用 汐止警及時攔阻保住百萬元

分局長林詮峰前往分行頒發感謝狀。（記者吳昇儒翻攝）

2022/03/24 11:32

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止警分局近日接獲兩起利用老梗詐騙案，一名謝姓婦人接到詐騙集團電話，佯稱涉案，需要管收財產，拿出假檢警公文準備騙取45萬元，所幸警員及時發現阻詐；另一名趙姓女子則是遇上網友投資借貸詐騙，因發現及時，避免其60萬元損失，兩案一共幫民眾保住105萬元。警方昨日則前往銀行致贈感謝狀，感謝行員協助阻詐。

警方調查，本月初一名70多歲謝姓婦人接到電話通知，說因為涉及刑事案件，財產必須管收，將會派遣檢察官到家裡拿錢；謝婦感覺有異，打電話到長安派出所詢問，後來直接拿著詐騙集團所傳公文到派出所內詢問，確定為假檢警公文詐騙手法，趕緊打消付款念頭保住45萬元。

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另一名35歲的趙姓女子，則於月中與網友聊到投資事項時，對方表示需要資金周轉，用來投資房地產；趙女一時昏了頭，幫忙貸了60萬元，準備會給對方，所幸國泰世華商業銀行汐止分行傅姓行員察覺異狀通報汐止派出所員警到場協處，成功攔阻一場網路交友詐騙案。分局長林詮峰昨日上午，也親至國泰世華商業銀行汐止分行致贈感謝狀。

分局長林詮峰呼籲，詐騙集團常以恐嚇、脅迫語氣並輔以電話佔線讓被害人無法撥打其他號碼求證之手法，騙取被害人金錢，並呼籲任何公務員不會至當事人家中收取金錢，如遇詐騙電話可先行撥打165或110確認，以防遭騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

行員及時發現異狀，保住被害人的積蓄。（記者吳昇儒翻攝）

謝姓婦人拿詐騙集團傳遞的公文到派出所查證，及時保住４５萬元。（記者吳昇儒翻攝）

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