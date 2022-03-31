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    從冷氣窗口爬進屋！性侵、猥褻未成年姐妹花 判吃8年半牢飯

    宜蘭地方法院。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭地方法院。（記者蔡昀容攝）

    2022/03/31 23:38

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣29歲李姓男子去年2月從2樓民宅冷氣窗口潛入，以手性侵、猥褻一對未成年姐妹，其中妹妹還未滿14歲。宜蘭地方法院判決，依侵入住宅強制性交罪處有期徒刑7年，又對未滿14歲女子犯侵入住宅強制猥褻罪，處有期徒刑3年；應執行有期徒刑8年6月。

    判決書指出，李男去年2月20日凌晨3點左右，從住宅2樓窗型冷氣孔缺口爬進屋裡，在一樓和室見一對未成年姐妹，竟伸出魔爪，摸姐姐胸部和身體，姐姐受到驚嚇，伸腳踢李男反抗，卻仍遭李男以手指侵害，不僅如此，李男還伸手摸妹妹屁股；姐妹倆把事情告訴媽媽，向警方報警，案件因此曝光。

    李男對於犯行坦承不諱，法院認為，李男知道姐妹倆當時都未成年，且其中一人還未滿14歲，為了滿足自己的性慾，竟無視兩人的反抗，對姐姐加重強制性交，對妹妹加重強制猥褻得逞，有害姐妹倆的身心健全發展，在兩人身心靈留下莫大創傷，破壞社會善良風氣，實屬不該。

    法院審酌李男生活狀況、高中肄業的智識程度等，判決李男侵入住宅強制性交罪，處有期徒刑7年，又對未滿14歲女子犯侵入住宅強制猥褻罪，處有期徒刑3年，應執行有期徒刑8年6月，全案可上訴。

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