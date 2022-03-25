高雄驚傳隨機性侵狼 女高中生上課途中遇襲

高雄驚傳女高中生搭捷運上課途中，遭惡狼隨機性侵得逞。示意圖非事件當事人（資料照）

2022/03/25 09:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某高中女生16日清晨走路到捷運站準備搭車上課，突遭陌生男子騎車撞倒，把她拖到暗巷性侵得逞；惡狼犯案後還刻意換裝躲避查緝，讓警方直到案發後7天才逮到人，法官裁定羈押。

檢警指出，本月16日清晨5點多，天才剛剛亮，16歲女高中生走在馬路上，準備到捷運站搭車上課，快到捷運站時，突遭戴口罩的陌生男子騎車把她撞倒，女學生被撞後還沒反應過來，就被該名男子拖到旁邊的暗巷。

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該名惡狼把女學生拖到暗巷時，女學生大聲哭喊，但惡狼仍持續下手對女學生性侵，直到路人聽到哭喊聲趕來查看，惡狼才收手騎車逃離，但離開現場時，還喊了一句「不要跟他在一起」；警方獲報後將女學生送醫驗傷，並積極追捕惡狼，但惡狼犯案後數度變裝，增加警方辦案難度。

案發後7天，警方在鎖定住在大寮區、有竊盜前科的36歲洗車工黃正典，經前往搜索後，搜到犯案時指侵女學生的白色工業用手套、變裝衣物的證據；黃男見警方到場後也坦承犯行，被警方帶回偵訊。

據悉，黃男不但不否認侵犯女學生，還說最近母親生病，他吃了安眠藥精神狀況不好，因女學生長得很像前女友，他誤認為前女友才會犯案；但檢方認為，黃嫌與女學生素不相識，屬「隨機」犯案，加上犯後還刻意變裝躲避搜捕，認定他有逃亡、滅證之虞，向法院聲押獲准。

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