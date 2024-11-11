為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嚇人！ 水泥預拌車翻覆司機送醫 混凝土流滿地

    台中林姓司機駕駛水泥預拌車，行經大肚區華山路時翻覆，車上的混凝土溢出流了滿地。（擷取自臉書「咱是大肚人」）

    台中林姓司機駕駛水泥預拌車，行經大肚區華山路時翻覆，車上的混凝土溢出流了滿地。（擷取自臉書「咱是大肚人」）

    2024/11/11 19:03

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名林姓司機（43歲），今天上午10點多駕駛水泥預拌車行經大肚區華山路下坡路段時，確在轉彎時失控向右側翻覆，所幸林男僅右小腿擦挫傷，送醫救護後無生命危險，不過車上的混凝土倒出來流了滿地，造成華山路交通受影響，詳細肇事原因警方將進一步釐清。

    這起意外事故發生在今天上午10點53分左右，當時林姓司機（43歲）駕駛滿載混凝土的水泥預拌車行經大肚區華山路往自由路方向行駛，確在行經下坡彎道時失去重心向右側翻覆，車上滿載的混凝土瞬間傾瀉而出流了滿地，造成華山路的交通受影響。

    水泥預拌車翻覆後，駕駛座的玻璃整個破裂，所幸林姓司機脫困後僅右小腿擦挫傷、意識清楚，經送往醫院救護沒有生命危險，經酒測後沒有酒精反應，至於是車速過快？還是超載導致翻覆，警方將進一步調查後釐清。

    烏日分局呼籲，駕駛人行經彎道時，務必減速慢行、並預作煞車準備；另大型車輛若載有貨物者，除不得超載外，亦應確實綑綁牢固，並力求均衡配重，以避免轉向時，離心力造成車輛失衡翻覆，致危害其他用路人安全。

    台中林姓司機駕駛水泥預拌車，行經大肚區華山路下坡路段時翻覆，所幸僅小腿受傷，未波及其他人車。（擷取自臉書「咱是大肚人」）

    台中林姓司機駕駛水泥預拌車，行經大肚區華山路下坡路段時翻覆，所幸僅小腿受傷，未波及其他人車。（擷取自臉書「咱是大肚人」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播