嚇人！ 水泥預拌車翻覆司機送醫 混凝土流滿地

台中林姓司機駕駛水泥預拌車，行經大肚區華山路時翻覆，車上的混凝土溢出流了滿地。（擷取自臉書「咱是大肚人」）

2024/11/11 19:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名林姓司機（43歲），今天上午10點多駕駛水泥預拌車行經大肚區華山路下坡路段時，確在轉彎時失控向右側翻覆，所幸林男僅右小腿擦挫傷，送醫救護後無生命危險，不過車上的混凝土倒出來流了滿地，造成華山路交通受影響，詳細肇事原因警方將進一步釐清。

這起意外事故發生在今天上午10點53分左右，當時林姓司機（43歲）駕駛滿載混凝土的水泥預拌車行經大肚區華山路往自由路方向行駛，確在行經下坡彎道時失去重心向右側翻覆，車上滿載的混凝土瞬間傾瀉而出流了滿地，造成華山路的交通受影響。

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水泥預拌車翻覆後，駕駛座的玻璃整個破裂，所幸林姓司機脫困後僅右小腿擦挫傷、意識清楚，經送往醫院救護沒有生命危險，經酒測後沒有酒精反應，至於是車速過快？還是超載導致翻覆，警方將進一步調查後釐清。

烏日分局呼籲，駕駛人行經彎道時，務必減速慢行、並預作煞車準備；另大型車輛若載有貨物者，除不得超載外，亦應確實綑綁牢固，並力求均衡配重，以避免轉向時，離心力造成車輛失衡翻覆，致危害其他用路人安全。

台中林姓司機駕駛水泥預拌車，行經大肚區華山路下坡路段時翻覆，所幸僅小腿受傷，未波及其他人車。（擷取自臉書「咱是大肚人」）

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