性侵害辣妹墜樓身亡 挨揍男改口否認仍遭聲押

墜樓正妹常在臉書分享美照。為保護當事人，圖經特殊處理。（取自臉書） 賴男遭私刑打到滿臉血，他今天否認性侵害，被中檢聲押中，至於梁男等9人，中檢裁定4人交保，其餘限制住居或請回。（取自網路、警方提供）

2022/03/24 22:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市從事「傳播妹」工作、年僅20多歲的女子小雅，本月20日墜樓身亡，其梁姓男朋友認為是被賴姓酒客性侵害羞愧而亡，夥同友人共9人，21日將賴男打得全身是傷，逼下跪自述「強姦」（性侵害）小雅，賴男今天（24日）出院後，被警方傳喚，他改口宣稱，是你情我願發生性關係，並無強制脅迫，台中地檢署認為他涉案重大，有串供、湮滅證據等疑慮，今天晚間向法院聲請羈押中。

賴男本月20日凌晨到KTV消費，透過傳播公司，叫來小雅（化名）等「傳播妹」陪酒助興，當天清晨5時許，賴男與小雅到汽車旅館，中午各自離去，小雅於當天晚間7時許墜樓死亡，檢警21日驗屍時，其女性朋友向檢察官指控，小雅是被人性侵害後墜樓死亡，檢方裁定由中市警局六分局接手偵辦，並採集檢體化驗。

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不過，在檢警相驗之前，21日清晨5時許，梁男與朋友9人，在西屯區某茶店外圍堵24歲賴姓男子，動私刑毆打成傷，逼他在人行道下跪坦承性侵害，並拍攝影片上傳網路，賴男於脅迫下，承認「強姦」（性侵）小雅，造成小雅墜樓。

中市警局第六分局於21日拘提9人，22日依妨害秩序罪移送台中地檢署，中檢裁定梁男12萬元交保，3人各4萬元不等交保，其餘釋回或限制住居。

至於性侵害部分，警方得知賴男今天出院，立即傳喚他，他不否認與小雅發生關係，但辯稱是小雅同意，並無所謂「強姦」（使用脅迫、暴力手段），不過，證據顯示並非如此，中檢認為他有串供等疑慮而聲請羈押，台中地院漏夜裁定中。

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賴男被逼下跪承認性侵害，但檢方偵訊時又全盤否認，中檢聲請羈押中。（記者張瑞楨翻攝）

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