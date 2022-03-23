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    女友疑遭性侵輕生！男撂人動私刑逼自首 檢方裁定4人交保

    動用私刑的小雅男友等9人，檢方裁定4人4萬至12萬元交保，其餘限制住居或釋回。（記者許國楨翻攝）

    動用私刑的小雅男友等9人，檢方裁定4人4萬至12萬元交保，其餘限制住居或釋回。（記者許國楨翻攝）

    2022/03/23 12:10

    〔記者張瑞楨／台中報導〕正值青春年華的「傳播妹」小雅，本月20日墜樓身亡，她生前吐露被賴姓男子性侵害，其梁姓男友夥同朋友共9人，21日將賴男打得頭破血流，逼下跪承認性侵害，承諾「我一定到靈堂道歉，我會自首」，警方22日捕施暴9人到案，依聚眾鬥毆等罪名究辦，台中地檢署今天上午裁定梁男12萬元交保，3人各4萬不等交保，另4人釋回、1人限制住居。

    至於賴男是否性侵害？小雅之死與賴男是否有關？檢方另案偵辦中，警方則採集檢體蒐證化驗，並派遣警力戒護就醫的賴男。

    正值26歲花樣年華的小雅（化名），未滿15歲就離家，之後幾乎與母親斷絕往來，近年當「傳播妹」自力更生，卻有多次做傻事的記錄，本月19日於網路透露自己服用藥物，友人趕緊救援送醫，警方也通報台中市衛生局，20日凌晨賴男與好友到一家自助KTV喝酒作樂，透過經紀公司找來小雅等「傳播妹」坐檯陪酒，到了凌晨5時許，賴男與小雅到摩鐵休息，中午兩人各自搭計程車離去。

    據指出，小雅向朋友吐露被性侵害，朋友雖陪伴她，小雅卻在20日晚間7時，朋友短暫離去時墜樓亡，房內留下短暫遺書，並未提到性侵害，她另於網路社群寫下「希望大家記得我的好，我愛你們」，從此再無更新。

    檢察官21日相驗時，其女性友人告訴檢方，小雅被性侵一事，檢方另案偵辦釐清，不過，檢方相驗偵辦之前，小雅的梁姓男朋友，已經找來好友共9人，21日清晨五時許，在西屯區某茶店外圍堵24歲賴姓男子，動私刑毆打成傷，逼他在人行道下跪，講出自己姓名、父母姓名、住址、電話等個人資訊，並承認性侵害，承諾會到小雅靈堂道歉、向警方自首，此影片隨後於網路上流傳。

    賴男雖被打得頭破血流，看似很慘，但並無生命危險，台中地檢署今天依妨害秩序、傷害等罪名，裁定梁男等4人4萬至12萬元交保（梁男12萬元交保），其餘5人中，4人釋回，1人限制住居。

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    賴男被逼下跪，承認性侵害小雅。（圖擷自網路）

    賴男被逼下跪，承認性侵害小雅。（圖擷自網路）

    墜樓正妹常在臉書分享美照。為保護當事人，圖經特殊處理。（取自臉書） 賴男遭私刑打到滿臉血，中檢裁定4人交保，其餘限制住居或請回。（取自網路、警方提供）

    墜樓正妹常在臉書分享美照。為保護當事人，圖經特殊處理。（取自臉書） 賴男遭私刑打到滿臉血，中檢裁定4人交保，其餘限制住居或請回。（取自網路、警方提供）

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