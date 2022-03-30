警察查房客涉毒 女房東竟洩密被訴

新北地檢署。（資料照）

2022/03/30 16:27

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署指揮新北市永和警分局偵辦蔡姓男子涉嫌販毒，為了確認蔡男住處而找上他的女房東潘女，怎料，潘女獲知後竟偷偷告知蔡男，檢警已鎖定上他，去年10月間，檢警發動搜索在手機中發現此事，潘女洩密行為因而曝光；新北地檢署認為，潘女具有身為房東業務身分，因此獲知此秘密卻涉嫌洩漏偵辦訊息，今日依非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌將她起訴。

檢方調查，潘女是新北市中和區某公寓的屋主，她把房屋隔成數間房間出租，蔡男正是房客之一。

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本案起因於檢方指揮警方偵辦蔡男涉嫌販毒，為了聲請搜索票、確認蔡男實際住在哪間房內，因此找上潘女，並明確告知潘女不得將此事告知蔡男。

怎料，去年10月9日下午5時許，潘女竟傳訊問蔡男：「有空嗎？現在可以講話嗎？」隨即進行2分51秒語音通話，趁通話時告知他已被檢警鎖定。

隔日，蔡男傳送一則回收訊息後，潘女回說：「我什麼都不知道，不要問我。你就乖乖不要找麻煩」；同月19日下午4時許，警方上門搜索在蔡男手機內發現這些對話訊息及通話，進而追出潘女涉案。

潘女辯稱害怕因此受影響，連帶無法收租、其他房客不租等，否認洩密犯意；檢方則認為，她把房間出租給蔡男，具有反覆經營出租業務、收取租金行為，並有管理承租戶及人員出入之責，屬從事業務者，因此獲知此秘密卻洩漏給蔡男今日將她起訴。

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