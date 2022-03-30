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    飛車行搶買菜婦 無業男被逮時女友大罵「不要連累我」

    監視器拍下楊嫌尾隨落單的葉婦。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下楊嫌尾隨落單的葉婦。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/03/30 16:24

    〔記者徐聖倫／新北報導〕40歲楊姓無業男子，昨日上午先偷一部機車，再前往新北市新莊區隨機行搶1名買菜婦人，得手3000元及iPhone 12。警方獲報即展開追緝，鎖定楊嫌變裝逃往樹林區女友住處，將其逮捕歸案，楊嫌女友見警方逮人，不禁大罵男友「不要連累我」。

    據了解，楊嫌有多項前科，工作有一搭沒一搭，時常沒錢過日子。楊嫌昨身上又盤纏用盡，他便先前往板橋區浮洲橋下停車場偷機車，接著在板橋、樹林、新莊等地四處尋找目標，終於在新莊區新樹路巷弄內找到下手目標。

    楊嫌見到一名6旬婦人獨自拉著菜籃車返家，剛好巷弄內又四下無人，於是尾隨一小段距離後，催緊油門從婦人後方搶走她的手拿包後逃逸。婦人被搶後大喊「搶劫」，附近店家聞聲協助報警，警方獲報後則展開追緝。

    婦人告訴警方她的包包內有3000元現金、iPhone 12、證件及鑰匙，警方調閱監視器，發現楊嫌前往板橋區大觀路2段，將沒用的證件、鑰匙丟棄，再返回住處換下作案衣物，最終躲到位於樹林的女友家。

    警方順利尋回婦人的證件、鑰匙，並前往樹林埋伏，最終逮獲楊嫌，而楊嫌女友則不知發生什麼事，直到看到警方才破口對楊嫌大罵「不要連累我」。警方在楊嫌身上搜出2700元贓款及葉婦手機，花掉的300元則用來買生活用品，他向警方供稱自己沒錢才會行搶。

    警詢後，依搶奪、竊盜等罪嫌，將其移送法辦。

    警方在新北市板橋區大觀路2段草叢內發現楊嫌丟棄的贓物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在新北市板橋區大觀路2段草叢內發現楊嫌丟棄的贓物。（記者徐聖倫翻攝）

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