警方1小時多破獲飛車搶奪案 搶匪移送後被裁定羈押

警方只花1個多小時就逮獲柯男依法送辦。（讀者提供）

2021/11/15 14:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名柯姓男子剛出獄1週，上週五於鳳山區新富、新甲路口，飛車搶奪女子皮包，警方根據眼鏡、外套、藍白拖等特徵，只花1個多小時逮獲柯男，被害人還在新甲所做筆錄，警方已經抓到柯男，警訊後將柯男依搶奪、竊盜罪嫌送辦，法院最後將他裁定收押。

高市1名胡姓女子上周五到鳳山區肉豆公菜市場買東西後，將皮包放在機車鑰匙下方置物箱，近12時騎車於新富、新甲路口等紅燈，遭1名頭戴半罩式安全帽、口罩蒙面的歹徒，涉嫌從後飛車搶包，得手500元後騎車離去。

請繼續往下閱讀...

新甲所據報調閱監視器以車追人，查出搶匪騎贓車行搶，戴黑框眼鏡、穿某廟會外套、藍白拖鞋特徵，五甲所發現搶匪特徵，與轄區治安人口柯姓男子特徵相符，趕往五甲路1處廢棄市場找人，果然發現柯男於市場內悠閒抽菸、看小說。

警方直接表明來意，柯男見警很淡定，警方出示歹徒行搶畫面，比對黑框眼鏡、藍白拖鞋與他的特徵相符，但他仍否認犯案，直到警方現場起獲某廟會外套等作案衣物，他見事跡敗露，才坦承犯行不諱。

警方調查，嫌疑人柯男（41歲）因犯下竊盜、毒品案件合併執行，才剛被關2年多出獄1周，竟仍不知悔改，上週四涉嫌先於鳳山區善美路偷1輛腳踏車代步，隔天騎車路過錦田路全聯，發現鄧女機車鑰匙未拔，改偷機車飛車搶包。

警方只花1個多小時，破獲飛車搶奪案，柯男才剛買菸、租小說、藏好機車，回到市場抽菸、看小說，馬上被警方人贓俱獲，將他帶回警所偵辦。

據了解，柯男坦承犯行不諱，供稱剛出獄缺錢花用，才會鋌而走險犯案，沒想到才剛犯案又被抓；警方清查柯男涉嫌1起搶案、2起偷車案件，警訊後將他依竊盜、搶奪罪嫌送辦。

值得一提地是，被害人胡女還在新甲所製作報案筆錄，就傳來警方抓到搶匪好消息，驚訝直呼不可思議，她感謝警方迅速破案；鄧女則是愛車被偷，淪為作案贓車，感謝警方及時破案，幫她找回愛車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法