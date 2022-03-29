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    「阿才的店」收攤怪房東害的 狀告鄧文聰子女結果出爐

    「阿才的店」收攤後指控房東未事先告知房屋後方增建是違建，導致餐廳結束營業，求償286萬多元，北院認定提告無理由，判決敗訴。（資料照）

    「阿才的店」收攤後指控房東未事先告知房屋後方增建是違建，導致餐廳結束營業，求償286萬多元，北院認定提告無理由，判決敗訴。（資料照）

    2022/03/29 19:10

    〔記者溫于德／台北報導〕被學運世代奉為「民主聖地」的台菜餐廳「阿才的店」，指控房東未事先告知房屋後方增建是違建，害「阿才的店」無奈結束營業，故向房東同時也是鄧文聰的子女鄧任鈞與鄧任妤求償不能營業損失、超收租金、裝潢殘值，共286萬多元，台北地院認為「阿才的店」提告並無理由，今判敗訴；可上訴。

    「阿才的店」主張，它於2018年6月4日與房東簽訂房租，租期自2018年3月20日起至2024年5月4日止，租金前後不同，分別為12萬、13.5萬、14萬，且它締約前已向房東委託的仲介表明租屋用途是開餐廳，仲介表示說沒問題，雙方才簽約。

    但房東事先並未告知房屋一樓後方增建屬於違建，害「阿才的店」在該處增設廚房，事後被台北市政府通知拆除，另經「阿才的店」調閱房屋竣工圖，才知屋內大部分面積為公共區域，導致沒有空間增設廚房，無奈結束營業，故對房東求償37個月不能營業損失、超收租金、裝潢殘值，共286萬多元。

    房東鄧任鈞與鄧任妤透過律師解釋，依租約可知，「阿才的店」承租時已知增建部分不得作為廚房使用；另「阿才的店」曾遲付2個月租金，房東因此寄發存證信函催告清償積欠租金，由於逾期，雙方終止租約，並可歸責於「阿才的店」，故不得求償營業損失，況且，「阿才的店」並未給付裝潢費給他人，而是轉為借貸債務，同樣不能請求代付借款。

    北院根據房租認為，雙方明文約定房屋僅供營業使用，並未特別約定專供餐廳使用，房東也不擔保房屋適合開設餐廳，因此，房東依約僅須提供適合營業用的房屋，且代表簽約的「阿才的店」前負責人早知增建部分是違建，仍指示裝潢業者把廚房設在該處，故即便房屋違建部分被拆除而無法設置廚房，也不能歸責房東，故判「阿才的店」敗訴。

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