陽台變室內不通風害房客一氧化碳中毒 房東遭判刑

房東把陽台改建變室內一部分，因密閉不通風未裝排氣設備，熱水器產生一氧化碳排不出去，房客半夜睡到口吐白沫送醫，房東被依過失傷害判刑。（記者黃良傑攝）

2022/03/21 23:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕一對情侶在高雄租屋同居，半夜睡到口吐白沬還抽搐，所幸及時報警送醫，醫院確認情侶一氧化碳中毒，檢警消查出肇因熱水器被裝在陽台外推處還加蓋，對外窗戶密閉未裝排氣設施，排放的一氧化碳排不出去而中毒，沈姓房東不知悔悟，反指房客意圖輕生才中毒，案經高雄地院審結，依過失傷害罪判房東3月徒刑，可易科罰金9萬元，仍可上訴。

判決書指出，被告沈姓房東於2018年7月間，把整層房屋以月租金1萬3千元，承租給情侶黃男、詹女等4名房客，某日兩人睡到一半，詹女突感不適醒來，身體出現抽搐還吐白沬，黃姓男友被她叫醒，也出現暈眩，黃求助消防局，並向其他2名室友求助，2人被送醫急救，醫院診斷是一氧化碳中毒。

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檢警消事後勘驗現場，傳喚沈姓房東詢問，檢方發現熱水器雖裝在陽台，但房間卻延伸外推至陽台，而且密封成房間一部分，只留一對對外鋁窗，陽台鋁窗密閉，房東卻沒有安裝排氣通風設備，熱水器產生的一氧化碳排不出去是主要肇因。

被告沈姓房東認為，以前住過的房客一樣使用該熱水器均無事故，懷疑情侶檔可能要在屋內意圖輕生，才導致一氧化碳中毒，意外與他無關。

法官函請台灣燃氣器具研發中心鑑定，分析該房因陽台鋁窗關閉，僅靠浴室小型抽風扇在運作，臥室門又未開啓，一氧化碳無法流通外排，確有造成一氧化碳中毒的危險，高雄地院依此對沈姓房東判刑3月，可易科罰金。

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