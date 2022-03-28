電梯口角引爆群毆全武行 警方出動快打部隊到場制止

馬公麥當勞大樓前傳出群毆案件，快打部隊趕抵現場將參與嫌疑人帶回偵訊。（馬公警分局提供）

2022/03/28 14:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕深夜馬公街頭不平靜！中正路鬧區麥當勞前今日凌晨發生群毆案件，疑因搭乘電機發生口角，進而引爆全武行，混戰中3人掛彩，巡邏警力發現後，立即趨前阻止，並通報澎湖縣政府警察局馬公警分局出動快打部隊控制現場。

馬公警分局調查指出，今日凌晨3時40分，在馬公市中正路鬧區麥當勞大樓前，發生嫌疑人江姓、蕭姓與李姓民眾互毆傷害案，適執行守望員警查見，警方即當場強力喝斥制止，將犯嫌等戒護送醫及帶回偵辦，全案將依傷害、妨害秩序罪移送澎湖地檢署偵辦。

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根據了解，李姓計程車司機駕車，前往「麥當勞」大樓載乘王姓友人，抵達現場時，發現王姓友人，因與江姓、蕭姓、莊姓等民眾，搭乘電梯發生口角而被追逐。李姓司機立即下車上前協助王姓友人，並向江姓民眾動手施以暴力，江的同行蕭姓友人見狀，遂與江姓民眾聯手毆打李姓司機，形成雙方互毆情況，混戰過程中導致雙方3人受傷。

由於雙方暴力犯行實施中，為執行勤務中員警查見，員警立即趨前控制現場並展現強力作為，當場大聲喝斥並強力制止暴力行為。由於雙方3人均有受傷，員警隨即戒護控制送醫診察，後將相關犯嫌帶回偵辦。由於案發地點在麥當勞前，麥當勞甫於28日重新裝潢開幕，大樓內KTV林立，夜間出入份子較為複雜，被警方列入治安熱區，深夜都會加派警力巡邏，適時遏止群毆情況更為惡化。

馬公警方深夜針對治安熱區加強巡邏，適時遏止亂鬥案件擴大。（馬公警分局提供）

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