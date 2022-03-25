玻璃空瓶、甩棍齊飛 國中生早自習衝突鬥毆雙雙掛彩送醫

南投縣某國中上午早自習時間，發生2名男同學衝突鬥毆，雙雙受傷送醫治療。（記者佟振國攝）

2022/03/25 14:00

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣某國中上午早自習時間驚傳學生衝突鬥毆，2位9年級的同班劉姓、盧姓男同學，疑平時即相處不睦，劉生趁導師處理公務暫離教室，拿出自備的保力達空瓶，走到盧生後方就往頭部敲下，並嗆「啊你不是很秋」，頭破血流的盧生也不甘示弱，從書包拿出甩棍反擊，造成劉生手臂骨折，師長聞訊立即到場制止並緊急送醫，突如其來的流血衝突讓其他同學受到不小驚嚇，校方、縣府教育處正依校安通報事件程序處理。

據了解，該校今天正值段考，上午7點40分早自習時間，各班級同學都在準備接下來的考試，9年級的劉姓男同學趁導師處理公務暫離教室之際，拿出自備的保力達空瓶，走到盧姓同學後方，就往頭上敲下，並以台語怒嗆「你不是很秋」。

請繼續往下閱讀...

玻璃空瓶碎裂，盧生頭破血流，也不甘示弱，從書包拿出甩棍反擊，打中劉生先前車禍骨折以鋼釘固定的左手臂，再度造成骨折，班上其他同學見狀試圖將雙方拉開，師長聽到騷動立即衝到教室制止，發現2位同學受傷，先帶至健康中心做傷口初步處理，之後救護車到校將2人送醫救治，盧生頭部撕裂傷，劉生則是骨折必須進一步住院治療，校方啟動校安通報事件通報縣府教育處，通知雙方家長到場，也向警方報案，後續進一步偵辦。

據了解，2位同學平時相處不睦，常起口角，但嚴重衝突雙方均受傷送醫還是第一次，也讓其他同學受到不小驚嚇，目前校方已展開心理輔導及班級安撫情緒，並利用朝會時間宣導友善校園的重要。

發生衝突的同學以保力達空瓶砸頭，以及甩棍反擊，導致雙雙受傷。非新聞事件證物。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法