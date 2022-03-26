伊蕾服飾總裁寫「不出軌承諾書」又劈腿2女 原配求償5000萬逆轉敗訴

伊蕾服飾是台灣知名服裝品牌，進軍中國獲利豐厚，創辦人夫妻卻因婚姻而屢次鬧到法院。（記者張瑞楨翻攝自Google街景）

2022/03/26 13:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣知名女裝品牌「伊蕾服飾」陳姓總裁與林姓妻子（董事長）結褵30多年，林女指控陳男寫下「愛家不再出軌」，否則把財產一半交給妻子的承諾書，卻又與兩名女人劈腿，林女甚至抓到陳男與女主管於公司內的「香爐前身體緊貼相擁」，向法院提出「履行協議」之訴，聲明陳男應先支付5000萬元，台中地院判決陳男應給付5000萬元，台中高分院二審卻大逆轉，認為這紙承諾書是以離婚為前提，雙方卻沒離婚，撤銷一審判決，駁回林女之訴。

此一外遇案件，不是只是民事訴訟，還延伸到刑事訴訟，林女懷疑陳男跟擔任主管的小玲（化名）有染，2018年在公司發佈公告，「野狗及小玲自公告日起不得進入本棟大樓」，被小玲怒告妨害名譽，台中地院與台中高分院於去年4月、10月，判處林女拘役50日，可易科罰金確定。

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判決書指出，林女與陳男結褵逾36年，林女卻指控陳男多次出軌，陳男為取得林女的寬恕，2004年（18年前）寫下一張承諾書，「保證愛這個家，感情不再有出軌，如有違言，同意支付財產二分之一做為贍養費，孩子監護權歸妻所有」，不料，他卻於2015至2018年間，又疑似與王姓女子婚外情。

林女指控，丈夫陳男與王女同遊日本，之後，陳男又在2017年疑與另一女子小玲（公司主管，化名）婚外情，陳男還因此與自己長女爭執，想解除長女副總裁一職，陳男與小玲更多次在分公司同進同出，因此，陳男要履行上述承諾書，依據財政部中區國稅局所核發財產記載，陳男2019年不動產與現金所得達3億5861萬餘元，應給付一半1億7930萬餘元，林女依據民事訴訟法規定，先暫時請求給付5000萬元，其餘保留日後追加或擴張。

陳男答辯說，承諾書只是夫妻間類似愛情宣言的甜言蜜語，無請求權可言，承諾書也不是法律文件，他沒有簽名，屬於他獨自書寫的書信，並無對外公開或交付之意，另外，他與兩女並無瓜葛，聲明林女之訴駁回。

台中地院法官認為，陳男不否認寫承諾書，保證「愛這個家，感情不再有出軌」等語，此承諾書目的是兩造繼續維繫婚姻，陳男違背承諾，應負損害賠償，另外，證據顯示陳男與王女之間，曾逾越一般男女交往分際，陳男又與小玲在2019年9月間，在公司香爐之前，有身體緊貼相擁的行為，應屬情侶互動方式，據此判決陳男應給付5000萬元。

陳男上訴二審，說詞與一審相同，台中高分院二審法官認為，這紙承諾書中，陳男指「保證愛這個家，感情不再有出軌」、「專心家庭、事業」，「如有違言，同意支付財產二分之一作為贍養費，孩子監護權歸妻所有」，雖未寫「離婚」字眼，但依連貫前後文義，應以離婚為前提，但雙方卻沒有離婚，林女要求依承諾書約定，請求陳男先支付5000萬元，這項主張無理由，撤銷一審判決，改判林女敗訴，可上訴三審。

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