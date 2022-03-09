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    首頁　>　社會

    回家給老婆「驚喜」 卻發現門口有陌生男鞋

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/03/09 14:47

    〔記者王定傳／新北報導〕某法律搜尋公司謝姓負責人前年帶王姓妻子回中部老家過年，王女因心情不好，大年初一提前北返，謝男擔心且想給老婆驚喜，當晚便開車返家，卻驚見門口有一雙陌生男鞋，開門一看，還有一名陌生男子，謝男求償100萬元，王女及陌生男張男辯稱只是「打電動」，新北地院法官判定2人確實有婚外情，判決賠償4萬元。

    謝男提訴指出，前年農曆春節初一，他與王女返回中部過年，王女卻以心情不佳為由自行北返，他一方面擔心王女，另一方面也想給她一個驚喜，故於當天晚餐過後，亦自行開車返回台北。

    謝男指出，當日凌晨他抵達住所後，在門口即發現有一雙不認識的男性鞋子，一推開大門後發現，張男僅身著輕便衣物，坐在客廳沙發上，甚至自行攜帶盥洗用具、鞋袋等，有過夜打算，顯見2人關係非比尋常。

    謝男指稱，經質問後，王女竟回說：「我覺得我們已經沒有愛了」、「（至少持續）一兩個月吧」、「我覺得我唯一做錯的事情就是我沒有事先跟你講，我就跟他在一起了」，顯見王女已坦言出軌，因此求償100萬元。

    王女辯稱，她與謝男曾在中部大吵一架，大年初一自行搭高鐵北返，並於回程途中約張男至住所打電動，想轉移吵架負面情緒，並無偷情；張男也說，他是因運動而結識王女，2人並不熟識，當天王女約他打電動，他打算打完電動後要去台中，才把鞋子放在外面，沒有久待的意思，亦無意過夜，否認有不正常交往關係。

    但法官依謝男所提對話記錄、監視器畫面判定，王、張2人確實於凌晨時刻共處一室，張男本計畫留宿刷牙洗澡，王女事後亦向謝男坦言與張男已經在一起，2人已經發展婚外情，侵害謝男配偶權，判賠4萬元，可上訴。

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