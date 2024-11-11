致命吸引力真實版！凌晨2點傳自殘照 畸戀人妻跟騷判刑

致命吸引力真實版！凌晨2點傳自殘照，畸戀人妻跟騷法判刑。（情境照）

2024/11/11 17:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕電影「致命的吸引力」真實版！新竹陳姓人妻在健身房認識林姓人夫，雙方趁林男妻子出國時短暫交往，陳女嫉恨林男與其他健身房女會員走太近，竟於凌晨2點傳自殘照片，還騷擾其家人，新竹地院依跟騷法將陳女判刑。這也是跟騷法上路後罕見女性而且是人妻被判刑的案例。

法官調查，陳女與林男是健身房朋友關係，陳女誤認林男就是她的男友，不滿林男與健身房其他女會員互動，心生妒怨，從前年12月到去年4月間，屢於凌晨2點傳恐嚇訊息給林男。

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簡訊內容包括「line把我加回來，不然我明天去你家樓下找你」、「你還是沒回我，那我再來一刀（傳大腿割傷照片）」、「喝醉了比較能用力割」、「我要打給你囉～快回」、「還是要割別的地方？」、「我會一直打給你」、「我真的不想看到你跟SHERRY放閃，你們自己找自己的時間，不要出現在我面前！」

事後林男嚇得報警，陳女則說因為林男對她的態度反反覆覆，一下要分手，一下又熱絡，2人還一起去河邊散步，當她發現林男跟健身房另名女子走得比較近，她才會情緒失控。

林男坦承與陳女曾交往過，但事後陳女騷擾他的家人，讓他心生畏懼，且恐嚇簡訊都是凌晨2點傳的，足以影響其日常生活與社會活動。

陳女說，與林男是地下情關係，林男還曾送她七夕情人節禮物，除了林男妻子回國短暫居住期間，2人就像情侶般到風景區遊玩，此事乃屬感情糾紛。

法官審酌雙方均為成年人且各自均有家庭，陳女對感情問題理應自我克制情緒且理性尊重他人，卻犯下跟蹤騷擾行為，顯見其自我控制能力甚差，漠視法律規範，致使被害人承受莫大心理壓力，並因而受到極大精神痛苦，且陳女犯後飾詞狡辯，毫無悔意，最後依跟蹤騷擾罪判處拘役59天，得易科罰金。

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