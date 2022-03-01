辦館長槍擊案擦槍走火／緝毒英雄與女警婚外情 記過拔官

新北黃姓分隊長遭記過、拔官、列 管。圖為黃員緝毒獲表揚情形。 （記者吳仁捷翻攝）

2022/03/01 05:30

〔記者吳仁捷、鄭淑婷／綜合報導〕三十四歲的新北市林口警分局偵查隊黃姓分隊長，參與「館長槍擊案」等矚目案件偵辦，辦案期間與同單位未婚的黃姓女警互動密切，未料擦槍走火爆出婚外情案外案，刑警的吳姓妻子發現丈夫偷吃、氣得離婚，另對黃女提告求償，桃園地院近日判決黃女須賠償廿五萬元。

新北市警察局查出兩人確涉不正當交往，將兩人記過、調離原服務的林口警分局，黃男還被拔官、列管，以示警惕。

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警方督察系統掌握，黃男與二十八歲黃姓女警同為林口警分局偵查隊成員，黃女為保一總隊支援無毒校園專責警力，二○二○年八月底發生館長槍擊案，兩人支援新北市刑大，卻日久生情，勤餘後竟到黃男桃園住處及黃女租屋處發生不正當交往；督察系統雖查無發生性行為實證，仍將兩人調離原單位，其中黃男調回刑大擔任偵查員，黃女調往三峽分局，兩人仍從事刑事工作。

不過黃妻取得丈夫與黃女的私密對話等跡證控訴，黃女明知丈夫已婚，孩子也剛出生，兩人卻於二○二○年十月、十二月間，在她住家發生數次性行為，侵害、踐踏她的配偶權，導致她精神折磨、苦不堪言，強忍哀傷養育幼兒，她雖與丈夫無條件離婚，但對黃女索賠五十萬元精神撫慰金。

女警判賠黃妻25萬

黃女則稱，他與黃男為林口分局偵查隊刑警同事，當時偵辦館長槍擊、竹聯幫寶和會組織等社會矚目案件，須密切配合調查，雖互動親暱，但絕無逾越正常男女關係，但法官分析兩警對話，不採信其說詞，判黃女應賠黃妻二十五萬元，可上訴。

同事透露，黃男已與女警斷絕聯繫，近一年來也努力與前妻復合，經常探望、陪伴小孩，警界都希望他能記取教訓，更不要因此抹煞辦案人員辛勞。

據透露，黃男警大七十六期畢業，對辦案、緝毒很投入，二○一八年任職新北市刑大期間，瓦解販毒集團，查獲共四十五公斤毒品，獲選行政院安居專案「緝毒英雄」，獲時任行政院長賴清德頒獎表揚。

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