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    台62、62甲區間測速宣導期 車輛飆速148公里

    台62甲快速道路出口，貨櫃車多又彎道，經常發生事故。（記者盧賢秀）

    台62甲快速道路出口，貨櫃車多又彎道，經常發生事故。（記者盧賢秀）

    2022/03/26 11:49

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市台62線及台62甲線因貨櫃車、砂石車等大型車多，常因車速快發生交通事故，基隆市已公告實施區間測速並於4月1日起加強執法，警方觀察宣導期間，平均每天都有上百件超速，還有車輛飆速148公里，令人咋舌。

    基隆市警交通隊指出，台62線速限80公里，因貨櫃車、砂石車等大型車多，常因車速快，又未保持安全車距，致發生嚴重交通事故；台62甲線基隆端東海街口速限40公里，沿路彎道且坡度大，兩路段雖都設有固定式測速照相，但效果有限。

    基隆市警察局已在3月11日公告，「台62線西向11.3K至6.2K（全長 5033.46公尺）」及「台62甲線北向2號隧道至東海街出口（全長1068.53公尺）」實施區間平均速率偵測科技執法，宣導期到3月底，4月1日開始執法。

    交通隊統計3月14至20日共7天，行駛台62線西向偵測車輛數計8萬9752輛、超速違規528件；台62甲線北向偵測車輛數計1萬6371輛、超速違規188件，2處偵測路段測得最高行駛速度高達148、92公里。

    有不少駕駛在社群反映速限太低，交通隊副隊長吳誌權說，民眾有不同意見表達，警察局均表示尊重，未來將視交通流量、車行速度、違規及肇事件數等情況，滾動式檢討修正，並將相關數據提供公路總局作為訂定、調整道路速限及優化道路工程參考。

    交通隊提醒駕駛人，宣導期內警方雖不會開罰，但確保自身及他人行車安全更為重要，4月1日零時起將開始執法，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰。呼籲駕駛人勿逞一時之快，造成終身遺憾。

    台62線實施區間測速，4月1日起執法。（基隆市交通隊提供）

    台62線實施區間測速，4月1日起執法。（基隆市交通隊提供）

    基隆市台62線區間測速測得車輛飆148公里。（基隆市交通隊提供）

    基隆市台62線區間測速測得車輛飆148公里。（基隆市交通隊提供）

    台62甲快速道路實施區間測速。（基隆市警交通隊提供）

    台62甲快速道路實施區間測速。（基隆市警交通隊提供）

    台62甲快速道路測得時速92公里。（記者盧賢秀翻攝）

    台62甲快速道路測得時速92公里。（記者盧賢秀翻攝）

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