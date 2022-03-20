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    西濱苗栗段區間測速恢復滿月抓1497件違規 最嚴重超速96公里

    西濱苗栗段區間測速恢復滿月，抓1497件違規，最嚴重超速96公里。（警方提供）

    西濱苗栗段區間測速恢復滿月，抓1497件違規，最嚴重超速96公里。（警方提供）

    2022/03/20 13:24

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台61線西濱快速道路是國內重要交通幹線，為了避免駕駛人超速，保障安全，原預計於台61線西濱快速道路北上通霄至白沙屯段、南下通霄至苑裡段，設置區間測速，但因爆發系統資安問題，前年5月1日暫停，苗栗縣警察局送交系統經公路總局第二區養護工程處驗證，2月16日復執法，苗栗縣警察局一個月間共取締1497件違規，其中最嚴重者超速時速96公里。

    苗栗縣警察局交通隊指出，西濱快速道路苗栗段區間測速設置於西濱快速道路北上通霄至白沙屯段、南下通霄至苑裡段。主要原因為自2018年通霄鎮通灣至白沙屯路段完工後，整條路線已經貫通，礙於通霄、苑裡高架路段避車彎安全性不足，所以採取區間測速，速限每小時90公里。

    而苗栗縣警察局交通隊發現，2月16日至3月16日間恢復執法後測得違規超速最高時速達186公里，超速達時速96公里，將處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

    另外，西濱苗栗段區間測速恢復後，共發生7件車禍，苗栗縣警察局局長陳武康表示，區間測速執法設備目的在於維護交通安全，而不是以處罰為目的，呼籲駕駛人能夠遵守行車速限、減速慢行。

    西濱苗栗段區間測速恢復滿月，抓1497件違規，最嚴重超速96公里。圖為嚴重超速車輛。（警方提供）

    西濱苗栗段區間測速恢復滿月，抓1497件違規，最嚴重超速96公里。圖為嚴重超速車輛。（警方提供）

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