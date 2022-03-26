別跟荷包開玩笑！台62甲線、台62線區間測速4/1起開罰

基隆港東岸聯絡道路台62甲線與東西向台62線，基隆市警局將於4月1日起於兩處路段實施區間測速強力執法。（記者林嘉東翻攝）

2022/03/26 10:41

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆港東岸聯絡道路台62甲線與東西向台62線往來貨櫃車、砂石車等大型車多，常因彎道多，用路人車速快，又未保持安全車距，事故頻傳。基隆市警局將於4月1日起於兩處路段實施區間測速強力執法。

交通組長李文雄指出，開罰前的宣導期間，兩路段的超速情形十分嚴重，台62線西向與台62甲線北向超速違規件數分別為528件與188件；其中台62線西向測到最高行駛速度為每小時148公里，駕駛人根本是在玩命。

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李文雄說，台62線速限80公里，台62甲線基隆端東海街口速限40公里，沿路彎道且坡度大，因用路人違規超速，又未保持安全車距，事故頻傳，兩路段雖都設有固定式測速照相，效果有限。

基隆市警察局於「台62線西向11.3K至6.2K（全長 5,033.46公尺）」及「台62甲線北向2號隧道至東海街出口（全長1,068.53公尺）」兩處易超速肇事路段建置區間平均速率偵測科技執法設備，111年3月11日起公告宣導。

宣導期期間，不少民眾對於區間測速設置、道路速限、車禍肇因等有不同意見表達，警察局均表示尊重，未來將視交通流量、車行速度、違規及肇事件數等情況，滾動式檢討修正，並將相關數據提供公路總局作為訂定（調整）道路速限及優化道路工程參考，提升道路服務水準。

警察局統計111年3月14至20日共7天資料，行駛台62線西向偵測車輛數計8萬9,752輛、超速違規528件，台62甲線北向偵測車輛數計1萬6371輛、超速違規188件，二處偵測路段測得最高行駛速度分別為148、92公里。

李文雄強調，宣導期內警方雖不會開罰，但確保自身及他人行車安全更為重要，111年4月1日零時起將開始執法，呼籲駕駛人養成遵守交通規則的良好習慣，勿逞一時之快，造成終身遺憾。

基隆港東岸聯絡道路台62甲線與東西向台62線，基隆市警局將於4月1日起於兩處路段實施區間測速強力執法。（記者林嘉東翻攝）

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