駕駛注意了 苗縣3處區間測速3/31上路執法

苗栗縣縣道140線區間測速。（圖由警方提供）

2022/03/26 09:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣台61線西濱快速道路通霄段區間測速系統於2月16日恢復執法，1個月取締1497件超速違規；苗栗縣警察局表示，縣內台3線三灣獅潭段、台13甲線造橋段及縣道140卓蘭段等3處區間測速設備也已通過資安檢測，並完成標檢檢測，將於3月31日上路執法。

台13甲線是往返苗栗市、造橋鄉及竹南鎮的重要省道道路，車流量大；縣道140線即為苗栗縣的南橫公路，連結苑裡鎮、三義鄉及卓蘭鎮之重要道路，此兩路段又因石虎保育，而實施速度管理。

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另外，台3線路段因路幅寬廣、多彎道的特性，再加上沿途風景秀麗，成為超跑及重機愛好者馳騁路線，車輛超速而衍生交通事故屢見不顯，嚴重影響在地居民生活品質及用路安全。

公路總局第二區養護工程處與苗栗縣政府為維護道路交通秩序與安全，在台13甲線造橋段（8.3至9.5公里、9.8至11公里）、台3線三灣獅潭段（103.2至108公里、114.5至122.8公里）及縣道140線卓蘭段（16.2至23.1至25.1公里）等３處路段雙向車道設置區間測速執法設備。

警察局指出，3處區間測速系統均已通過資安檢測，並完成標檢檢測，將於3月31日上路執法。

警察局表示，縣內已先於2月16日恢復執法的台61線西濱快速道路通霄段區間測速，1個月取締1497件超速違規，交通事故下降2成，期間也無死亡事故，警方也估計減少因事故傷亡所衍生社會成本240萬元。

警察局長陳武康表示，區間測速執法設備目的在於維護交通安全，而不是以處罰為目的，呼籲駕駛人能夠遵守行車速限、減速慢行，可避免違規遭罰、兼顧良好用路觀念保平安。

苗栗縣台13甲線區間測速。（圖由警方提供）

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