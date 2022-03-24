超速挨罰PO網討拍遭酸「快繳錢」 警釋疑「確實違規」

1名男子騎機車超速被開罰，PO網提出多項質疑，反遭網友酸「快去繳錢」，警方也出面釋疑打臉。 （警方提供）

2022/03/24 12:07

〔記者湯世名／彰化報導〕超速挨罰PO網討拍？1名男子騎機車行經彰化市東外環時遭警方以雷射槍鎖定車速57公里開罰，男子PO網質疑為一旁休旅車超速，申訴後收到照片竟有十字準星，且「超速-（負）57公里」為何要開罰？不料遭網友一面倒酸「一直鑽文字牛角尖，快去繳錢」，警方也出面釋疑打臉稱，男子提出的疑問，都不會影響其違規事實，「男子仍須繳納罰鍰」。

該名男子PO網稱，他收到第1張罰單時，上網申訴有可能是旁邊的車輛超速，收到公文稱有定位十字準星，他又向監理站索取，果然寄來的2張照片上有十字準星，前後照片「一個有十字準星，另一個卻沒有？」此外，為何超速負-57公里也要罰呢？

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網友紛紛留言酸稱「你以為一直鑽文字牛角尖就不用罰錢嗎？」「繳就對了，不要再凹了」、「所以你說了那麼多，是不是還是超速？」有網友更直接稱「有超速就不要廢話，非得要挑毛病，趕快繳錢啦」。

彰化縣警局交通隊指出，十字準星是後端電腦可以選擇取消或是出現，通常取締目標明確時，不會附有十字準星，因為是該名男子有取締上的疑慮，因此補寄的照片上附有十字準星，代表確定是機車騎士超速無誤；此外，取締時會同時有拍照跟錄影，出現十字準星位子不同，是因為選取的張數不一樣，所以機車移動時十字準星會跟著移動。

另外-（負）57公里，是持雷射槍取締時的方向問題，機車騎士面對取締者而來時，數據是+（正）值，當機車超過雷射槍時員警也跟着轉向，此時機車背對著員警，數值因此會變成負值。

警方指出，警方採用的測速儀器都是檢驗合格，東外環道機車道速限為40公里，該名男子車速為57公里已違規超速行駛，依道路交通管理處罰條例第40條舉發開罰1200元~2400元罰鍰。十字準星和-（負）值的問題，都不會影響到該名男子違規事實。

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