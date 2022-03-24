為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    抓到了！萬豪酒店賓利車槍擊破案 賴嫌自稱「藥吃太多」

    這輛賓利轎車在台北萬豪酒店外等候載老闆，卻遭開槍。（記者姚岳宏攝）

    這輛賓利轎車在台北萬豪酒店外等候載老闆，卻遭開槍。（記者姚岳宏攝）

    2022/03/24 19:37

    相關新聞請見：

    賓利車停台北萬豪酒店前遭開槍 槍手駕賓士犯案

    獨家》烏龍？萬豪酒店賓利槍擊案 毒蟲開錯車門碎碎念

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山區萬豪酒店賓利車遭槍擊，開槍歹徒搭計程車逃離現場，後來在萬華區成都路一間火鍋店下車，警方在附近搜索，晚間7時許在一間商旅逮到涉嫌開槍的53歲賴姓男子；賴男否認預謀，初步供稱，因為「藥吃太多」才會莫名開槍，警方還在釐清犯案動機。

    台北市中山區萬豪酒店外下午2時許發生槍擊案，1名駕駛與秘書在酒店外的賓利轎車內等老闆時，後座門突然遭陌生人拉開，司機立刻喝斥要對方下車，沒想到該陌生男子卻喃喃自語「這不是我的車嗎」，隨即從身上掏出一把槍，並朝車內開了一槍，最後下車搭小黃離去。

    警方根據監視器畫面，發現該名開槍男子，疑似先開著黑色賓士轎車到萬豪酒店外，停車後下車，隨即挑選開停在酒店門口的賓利車，並開右後門上車，當時原本坐在駕駛座的司機，還繞到後座開門要拉他下車，沒想到拉扯中，該名怪男竟朝車內開槍，打中原本放在後座的一個包包。

    司機與坐在副駕駛座的女秘書都跟警方說，開槍怪男戴著口罩，看不出實際年紀，但從言談發現，對方精神很恍惚，也說不認識此人，近來也無與人結怨；由於開槍男子自行開車到萬豪酒店，卻放著自己車停在現場，另外自行搭計程車離去，與一般行兇警告行徑明顯不同。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    這輛賓利轎車在台北萬豪酒店外等候載老闆，卻遭開槍。（記者姚岳宏攝）

    這輛賓利轎車在台北萬豪酒店外等候載老闆，卻遭開槍。（記者姚岳宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》烏龍？萬豪酒店賓利槍擊案 毒蟲開錯車門碎碎念
    2022/03/24 19:11

    獨家》烏龍？萬豪酒店賓利槍擊案 毒蟲開錯車門碎碎念
    賓利車停台北萬豪酒店前遭開槍 槍手駕賓士犯案
    2022/03/24 17:08

    賓利車停台北萬豪酒店前遭開槍 槍手駕賓士犯案

    聲寶首推急凍雙洗淨 室外機也能洗
    男子因拆夥心不甘衝火鍋店開槍 檢方聲押防逃獲准
    2022/03/20 22:07

    男子因拆夥心不甘衝火鍋店開槍 檢方聲押防逃獲准
    疑不滿趙介佑小弟辦毒趴害死人 北聯幫槍手開3槍遭判刑
    2022/03/16 17:05

    疑不滿趙介佑小弟辦毒趴害死人 北聯幫槍手開3槍遭判刑

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    台東地方法院公佈欄遭開槍擊破 警逮1嫌
    2022/03/12 09:46

    台東地方法院公佈欄遭開槍擊破 警逮1嫌
    偷1600萬賓利車 竊賊夜奔300公里藏車…照被逮
    2019/12/05 09:27

    偷1600萬賓利車 竊賊夜奔300公里藏車…照被逮
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播