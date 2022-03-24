抓到了！萬豪酒店賓利車槍擊破案 賴嫌自稱「藥吃太多」

這輛賓利轎車在台北萬豪酒店外等候載老闆，卻遭開槍。（記者姚岳宏攝）

2022/03/24 19:37

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賓利車停台北萬豪酒店前遭開槍 槍手駕賓士犯案

獨家》烏龍？萬豪酒店賓利槍擊案 毒蟲開錯車門碎碎念

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〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山區萬豪酒店賓利車遭槍擊，開槍歹徒搭計程車逃離現場，後來在萬華區成都路一間火鍋店下車，警方在附近搜索，晚間7時許在一間商旅逮到涉嫌開槍的53歲賴姓男子；賴男否認預謀，初步供稱，因為「藥吃太多」才會莫名開槍，警方還在釐清犯案動機。

台北市中山區萬豪酒店外下午2時許發生槍擊案，1名駕駛與秘書在酒店外的賓利轎車內等老闆時，後座門突然遭陌生人拉開，司機立刻喝斥要對方下車，沒想到該陌生男子卻喃喃自語「這不是我的車嗎」，隨即從身上掏出一把槍，並朝車內開了一槍，最後下車搭小黃離去。

警方根據監視器畫面，發現該名開槍男子，疑似先開著黑色賓士轎車到萬豪酒店外，停車後下車，隨即挑選開停在酒店門口的賓利車，並開右後門上車，當時原本坐在駕駛座的司機，還繞到後座開門要拉他下車，沒想到拉扯中，該名怪男竟朝車內開槍，打中原本放在後座的一個包包。

司機與坐在副駕駛座的女秘書都跟警方說，開槍怪男戴著口罩，看不出實際年紀，但從言談發現，對方精神很恍惚，也說不認識此人，近來也無與人結怨；由於開槍男子自行開車到萬豪酒店，卻放著自己車停在現場，另外自行搭計程車離去，與一般行兇警告行徑明顯不同。

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這輛賓利轎車在台北萬豪酒店外等候載老闆，卻遭開槍。（記者姚岳宏攝）

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