賓利車停台北萬豪酒店前遭開槍 槍手駕賓士犯案

遭開槍的賓利轎車。（記者姚岳宏攝）

2022/03/24 17:08

首次上稿：16:29

更新時間：17:08

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山區萬豪酒店外今天下午發生槍擊案，下午2時許，1名駕駛與秘書在酒店外的賓利轎車內等老闆時，後座門突然遭陌生人拉開，司機立刻喝斥他並叫對方下車，沒想到該名陌生男子卻喃喃自語，「這不是我的車嗎？」隨即從身上掏出一把槍，並朝車內開了一槍，幸好當時車後座沒有人，嫌犯犯案後隨即搭小黃離去，目前警方已根據監視畫面，循線追緝中。

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警方調閱監視器畫面，發現該名開槍男子疑似先開著黑色賓士轎車到萬豪酒店外，停車後下車，隨即挑選停在酒店門口的賓利車，並開右後門上車，當時原本坐在駕駛座的司機，還繞到後座開門要拉他下車，沒想到拉扯中，該名怪男竟朝車內開槍，打中原本放在後座的一個包包。

司機與坐在副駕駛座的女秘書告訴警方，開槍怪男戴著口罩，看不出實際年紀，但從言談發現，對方精神很恍惚，也說不認識此人，近來也無與人結怨；由於開槍男子自行開車到萬豪酒店，卻放著自己車停在現場，另外自行搭計程車離去，與一般行兇警告行徑明顯不同，目前警方已鎖定幾名特定對象，積極追緝中。

遭開槍的賓利轎車。（記者姚岳宏攝）

北市中山區萬豪酒店外一輛賓利車遭人闖入開槍，警方趕往現場封鎖偵辦。（記者姚岳宏攝）

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