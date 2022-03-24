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    獨家》烏龍？萬豪酒店賓利槍擊案 毒蟲開錯車門碎碎念

    這輛就是被害人的賓利豪華轎車，今天停在台北萬豪酒店前等候載客，卻遭人開了一槍。（記者姚岳宏攝）

    這輛就是被害人的賓利豪華轎車，今天停在台北萬豪酒店前等候載客，卻遭人開了一槍。（記者姚岳宏攝）

    2022/03/24 19:11

    〔記者劉慶侯／台北報導〕今（24）日下午在台北市萬豪酒店外發生的槍擊案，台北市警專案小組初步釐出，有槍砲毒品前科的L姓嫌犯，是搭乘親友的黑色賓士前往萬豪酒店，後來準備離去時認錯車輛，拉開被害人的賓利車門，才導致槍擊事件。整起案件應是烏龍事件，現警方追緝在逃嫌犯中。

    警方調查，今日下午2時許，一輛豪華型賓利轎車停在萬豪酒店外等候林姓老闆，突然間後座門遭陌生人拉開，車內的司機和女秘書立刻喝斥對方，並要求立刻下車，沒想到男子卻喃喃自語「這不是我的車嗎」？隨即從身上掏出一把槍，並朝車內開了一槍，隨後搭乘計程車逃逸。

    台北市中山警分局調查，嫌犯這一槍幸好只打中放在車內後座的一個包包，並沒有傷及他人，子彈疑為改造子彈。

    警方一度以為歹徒是受僱槍手，但經調查，林姓被害人背景單純，為中日混血，亦沒有與人結怨，對外關係單純，去年六月間才昇任國內某跨國公司負責人，警方目前初步排除雙方有相對應的關係。

    此外，警方調閱街頭監視器追查，發現歹徒作案後，搭乘計程車直接坐到萬華區西門町下車，隨後徒步離開。警方同時根據案發現場查獲的賓士車，逐步查出歹徒為L姓槍砲和毒品嫌犯。

    警方初步研判，Ｌ姓嫌犯應是吸毒精神恍忽和緊張，認錯車後又懷疑是遭人設計，才開槍威嚇以便於他逃逸，警方現追緝鎖定嫌犯行蹤中。

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