車禍在眼前發生 新北路口一整排10多位騎士「淡定」等紅燈

樹林大義路與柑園街二段路口發生車禍，差點殃及路旁停等紅燈的機車群。（摘自監視器畫面）

2022/03/24 12:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林區大義路與柑園路口今天上午8點發生兩車撞擊事故，警消到場處理，事後調閱監視器發現，白色自小客沿大義路往三峽方向直行，疑似闖紅燈，與對向路口欲左轉的灰色自小客擦撞，造成白色自小客側翻4人受傷，發生地點的十字路口前，有一排機車在等紅燈，白車撞擊時從機車騎士前滑過，所幸未撞及其他人，從監視影片中，所有騎士都顯得十分淡定，待綠燈亮起繼續行程。

警方表示，上午8點左右，23歲曲姓男子駕駛白色自小客搭載4名乘客，沿大義路往三峽方向直行，通過十字路口時，與對向45歲戴姓女子所駕駛的灰色自小客車欲沿大義路左轉柑園街二段，兩車發生擦撞交通事故。

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警方調閱監視器發現，曲男疑因闖紅燈造成車禍，同車乘客4人輕傷送醫，戴女也因未等左轉燈號亮起、搶先左轉，雙方經酒測均未酒駕，詳細事故原因由警方依規定偵辦中。

只是在監視畫面中，兩車發生事故的十字路口，有10多輛機車正在停等紅燈，兩車碰撞時，白色自小客因激烈撞擊，行進路線側斜而後車子傾覆，所幸車禍沒有波及在旁機車，所有機車騎士看起來也很淡定，彷彿對車禍習以為常，待綠綠亮起繼續前行。

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