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    首頁　>　社會

    天雨失控打滑 轎車自撞路邊2車、2傷送醫

    台南永康一輛自小客車疑因天雨路滑，失控自撞路邊2車，車上駕駛與乘客2人一度受困，所幸意識清楚，送醫後並無大礙。（圖由民眾提供）

    台南永康一輛自小客車疑因天雨路滑，失控自撞路邊2車，車上駕駛與乘客2人一度受困，所幸意識清楚，送醫後並無大礙。（圖由民眾提供）

    2022/03/24 11:02

    〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康昨深夜發生一起自撞車禍事故，21歲鄭姓男子開車載友人行經中華路永康陸橋時，疑因車輛速度不慢加上天雨路滑，下橋後失控打滑擦撞路邊停放的2台轎車、加油站廣告看板等，導致鄭男與友人一度受困車內，所幸經消防人員協助脫困，送醫治療並無大礙。

    永康警方調查，鄭男昨晚約11點50分駕駛白色轎車，行經永康區中華路永康路橋由西往東行駛時，不明原因失控打滑，擦撞2台停放於私人土地的自小客車、廣告看板等，當下車內還載著另一名友人，而駕駛經呼氣酒測，酒測值並未超標。

    鄭男的白色轎車因撞擊力道不小，車頭損毀變形，鄭男與友人一度受困車內，消防局獲報派遣鹽行消防分隊前往救援，在消防人員協助下脫困，所幸兩人意識清楚，經救護車送醫治療並無大礙。

    永康警方初判，該車輛恐因天雨路滑不慎失控，但詳細肇事原因尚待調查釐清，同時，警方也呼籲民眾，在雨天行駛時，務必小心慢行，保持行車安全距離，減少變換車道，共同維護交通安全，避免發生危險。

    永康分局統計，今年度迄今取締全般違規成效，共計取締2萬5550件，較110年同期增加3925件，其中以超速、闖紅燈、未依規定變換車道等占大宗，警方後續將滾動分析易違規項目加強取締，以精準執法，確保用路人守法習慣，保障人車路權，確保民眾生命財產安全。

    警方呼籲，民眾在雨天行駛時，務必小心慢行，保持行車安全距離，減少變換車道，共同維護交通安全，避免發生危險。（圖由民眾提供）

    警方呼籲，民眾在雨天行駛時，務必小心慢行，保持行車安全距離，減少變換車道，共同維護交通安全，避免發生危險。（圖由民眾提供）

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