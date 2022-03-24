驚險！砂石車司機被紅火蟻咬到 昏迷衝撞路樹

吳男被紅火蟻咬到，身體強烈過敏反應，砂石車失控撞上路樹。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/24 11:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕中市警局第六分局永福派出所警員林弘恩、李裕凱，本月15日清晨巡邏之際，行經西屯區東大路、國安二路時，見一輛砂石車突然撞上路樹停止，兩員立即上前了解，驚見38歲吳姓駕駛臉色發白、意識不清，趕緊聯繫救護車協助送醫脫險，原來是吳男行經上述路口前被紅火蟻咬傷，身體出現激烈過敏反應，幸有員警巡邏即時協助，沒有釀成憾事！

警方指出，吳男當時症狀，是先出現頭暈、四肢無力等劇烈反應，甚至一度失去意識，陷入昏迷狀態，才會突然失控開到對向（逆向）車道，直到撞上路樹才停下。

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員警見他當時意識不清楚，臉色發白、直冒冷汗，立即通報消防人員到場救護，等待救護車時，吳男體力不支、全身癱軟，險些從駕駛座上跌落，員警立即趨前攙扶，最後吳男送往醫院治療後無大礙，警方後續協助聯繫吳男公司移置車輛等事宜，並在現場疏導交通直至恢復順暢。

國家紅火蟻防制中心網頁指出，台灣舊紀錄中有3種火家蟻屬，包括獵食火蟻與知本火蟻（S.tipuna）兩種，是本土火蟻種類，但這兩種的體型比入侵紅火蟻小，族群個體較少，無兵蟻亞階級，對人類、動物或環境不具威脅性，另有一種熱帶火蟻（S. geminata）是10多年前便已進入台灣的外來種類，體型大小與入侵紅火蟻相似，有兵蟻亞階級，具明顯攻擊性，近年則有其他品種火蟻入侵。

至於人被咬之後（以腹部螫針將毒液注入人體皮膚），引發灼熱、疼痛和搔癢，緊急處理之道，是先用肥皂與清水清洗被叮咬的患部，冰敷處理被叮咬的部位，避免將膿皰弄破，以免細菌感染，如出現過敏反應，包括臉部燥紅、蕁麻疹、臉部與喉嚨腫脹、說話模糊、胸痛、呼吸困難、心跳加快等症狀或其他特殊生理反應時，必須盡速至醫療院所就醫。

警方呼籲，駕駛人上路前應注意自身身體狀況，若遇有精神不濟或身體不適情形請避免駕駛車輛，以維護自身及其他用路人的安全。若行車途中突遇身體不適，應立即停靠路邊安全處所，切勿勉強繼續駕駛，並聯繫救護人員到場協助。

員警吳姓司機趴在方向盤上。（記者張瑞楨翻攝）

員警將吳姓司機帶下砂石車。（記者張瑞楨翻攝）

吳男被紅火蟻咬到，身體強烈過敏反應，砂石車失控撞上路樹。（記者張瑞楨翻攝）

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