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    首頁　>　社會

    36歲中士未收假回營 警協尋驚見陳屍旅館浴室

    警方調查，劉男為現役職業軍人，官階中士，已排除他殺嫌疑，現場未留遺書或輕生訊息；劉男的妻子供稱，不解為何會走上絕路。（記者闕敬倫翻攝）

    警方調查，劉男為現役職業軍人，官階中士，已排除他殺嫌疑，現場未留遺書或輕生訊息；劉男的妻子供稱，不解為何會走上絕路。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/03/23 12:38

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市劉姓現役中士昨日無故未返隊上班，由軍營通知家屬報案找人，警方獲報後循線調查，發現劉男開車進入中和區某旅館，昨晚7時許進房後，見劉男已在浴室死亡多時，且未留任何遺書，詢問其妻子表示，不解劉男的尋短動機，確切死因有待驗屍釐清。

    劉男昨天原須收假返回軍營服勤，卻未向上級通報原因，整個人行蹤不明、不知去向，經軍方所屬單位通知，劉男家屬發現情況有異，也立即通報警、消協尋。

    中和警方鎖定劉男的行車紀錄，晚間7點半前往明禮街一家精品旅館，由旅館人員帶領進房，入內發現劉男躺在浴室澡盆，明顯死亡多時。

    警方調查，劉男為現役職業軍人，官階中士，身上無明顯外傷，後續調閱監視器確認，他入住後沒有其他人員進入，已排除他殺嫌疑，但現場未留遺書或輕生訊息。

    據了解，警方通知劉男的妻子到場相認，她供稱，先生在外沒有債務糾紛，在家也未發現任何異狀，生前沒有任何精神病史，實在不解為何會走上絕路。

    警方今已報請檢察官進行司法相驗，後續將驗屍確認死亡原因，並進一步調查劉男的工作狀況與人際關係。

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