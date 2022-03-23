涉詐領助理費 台北市議員林穎孟100萬交保

台北市議員林穎孟涉詐領助理費，今天凌晨2時許，北檢依違反貪污治罪條例之利用職務詐領財物等罪，諭令林穎孟100萬元交保、。（記者錢利忠攝）

2022/03/23 03:07

〔記者錢利忠／台北報導〕出身太陽花學運的無黨籍台北市議員林穎孟，前年被5名前助理爆料是「假面甜心、慣老闆」，還涉詐領助理費，林穎孟憤而對5人提告，台北地檢署卻查出爆料有所本，昨（22日）指揮調查局新北市調查處搜索及約談林穎孟、在米達克星球公司任職的助理郭羿岑及新創工程師蕭新晟等3人，今凌晨2時許訊後，依違反貪污治罪條例之利用職務詐領財物等罪，諭令林穎孟100萬元交保、蕭新晟20萬元交保。

昨晚7時許至9時許，郭羿岑、蕭新晟及林穎孟陸續被移送北檢時，被追問有沒有詐領補助費？蕭新晟微笑表示「沒有」。林穎孟神情略顯緊張，連續回答兩次：「我沒有」。郭羿岑則未發一語。郭羿岑訊後獲請回。

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另外，當初爆料林穎孟利用前男友詐領助理費，而被林提告刑、民事訴訟，面臨380萬元民事官司的前助理簡崇晉等人，昨也被以證人身分傳喚；5名被告的前助理，刑事部分均已於今年1月被北檢認定罪證不足，予以不起訴；民事部分仍由台北地院審理中。

擔任米達克星球公司代表人且曾任公費議員助理的林穎孟前男友葉曜彰，因人在美國未被約談。檢調昨搜索6處地點，包括林穎孟北市議會辦公室，以及她的住居所等處。

檢調獲報，2018年至2020年間，林穎孟明知前男友葉曜彰、葉男員工郭羿岑在米達克星球公司任職，且葉曜彰擔任議員助理期間，人實際上在國外，卻涉嫌先後利用葉男、郭女為人頭，按月請滿本應實報實銷的24萬元「議員助理補助費」，涉詐領補助款約數十萬元。

林穎孟辦公室則發新聞稿回應，指林穎孟目前遵循檢調程序，完全配合相關單位調查，雖檢調調查過程屬不公開，但仍聲明並無任何有關助理費問題或其他不法情事，諸多不實傳言已對聲譽及人格造成嚴重損害。另有關她先前與助理的勞資糾紛案，過去曾多次說明不再贅述。

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