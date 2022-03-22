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    國民黨前苗縣議員謝家禓詐領助理費53萬 判刑3年半定讞

    國民黨籍前苗栗縣議員謝家禓（原名謝文禓），在議員任內虛報人頭詐領公費助理補助費53萬6307元，最高法院駁回謝上訴，全案定讞，近期須發監服刑。（資料照）

    國民黨籍前苗栗縣議員謝家禓（原名謝文禓），在議員任內虛報人頭詐領公費助理補助費53萬6307元，最高法院駁回謝上訴，全案定讞，近期須發監服刑。（資料照）

    2022/03/22 12:00

    〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍前苗栗縣議員謝家禓（原名謝文禓），3年前因涉嫌賄選被判當選無效確定被解職，檢調另查出他在議員任內虛報人頭詐領公費助理補助費53萬6307元，法院一審、二審都依利用職務機會詐取財物罪，將他判刑3年6月，褫奪公權3年；最高法院駁回謝上訴，全案定讞，近期須發監服刑。

    判決指出，謝家禓自2014年到2019年間擔任2屆苗栗縣議員期間，在2015至16年的議員公費助理補助費清冊上，填載李姓男子為公費助理，領取助理補助費，並向縣議會申報薪資、春節慰勞金，但李男經常往返日本、東南亞等地，根本無法實際從事助理工作。

    檢調清查，縣議會撥款至李男的銀行帳戶後，謝家禓再將錢轉出，做為他的私人使用，一共合計詐領53萬6307元，苗栗地檢署指揮調查局苗栗縣調查站約展開約詢，謝家禓到案後即自白認罪，並繳回全部53萬元不法所得。

    苗栗地院一審依利用職務機會詐取財物罪，將謝家禓判處3年6月有期徒刑，褫奪公權3年。謝男上訴，主張他已全盤認罪且很有悔意，爭取緩刑。

    二審台中高分院認為謝的行為有損公務員端正形象，貪污犯行應嚴厲譴責，不同意給予緩刑，駁回上訴維持一審刑度；最高法院審理後，仍駁回謝男上訴，全案定讞。

    2018年九合一大選時，謝文禓尋求連任時被控涉嫌賄選，涉交付戴姓男子5萬元，請託戴男幫他以以1票500元買票，謝辯稱是借貸關係；檢方與2名落選人提出民事當選無效之訴，一、二審都判當選無效確定，謝已於2019年11月被解職縣議員職務。

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