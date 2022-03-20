嘉市前議員戴建三過世 女兒戴寧涉案遭押 將聲請停押

戴建三（右二）生前最後一次公開露面，是在戴寧投入2020年嘉市立委選舉時，他與妻子、兒子及戴寧（右三）緊扣著手，力挺戴寧參選（資料照）

2022/03/20 10:43

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍前嘉義市議員戴建三今天凌晨傳出因病過世，享壽79歲。戴建三在政壇曾任嘉義市民代表、嘉義市議員共8屆，早年為「許家班」成員，2009年其女兒戴寧繼承衣缽，當選嘉市議員並連任3屆，本月9日戴寧被爆出涉嫌詐領助理費案，目前遭羈押嘉義看守所。

據了解，戴建三因膀胱癌惡化，反覆進出醫院，這次住院情況危急、意識昏迷，在加護病房插管治療，今天凌晨仍不敵病魔辭世。

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戴寧委任律師陳澤嘉表示，嘉義地院審理戴寧羈押庭時，以戴建三為本案關鍵證人未傳喚等為由，羈押戴寧，但期間醫院已對戴建三發出病危通知；今天下午，他將向嘉義地院遞狀，以戴寧需要奔喪及處理父親後事為由，提出聲請停止羈押，希望地院從速處理。

嘉義地院法官兼發言人洪裕翔說，待收到律師交保狀後，法院會發公文問嘉義地檢署意見，之後再綜合雙方意見做出裁定。

已淡出政壇的戴建三，生前最後一次公開露面，是在戴寧投入2020年嘉市立委選舉時，陪同戴寧到嘉市選委會登記參選，當時外傳鴻海集團創辦人郭台銘勸進戴寧加入「郭家軍」參選。

當時戴建三受訪說，他原先一再反對戴寧參選，戴寧從政資歷雖淺，但有其抱負，身為父親，當然支持女兒的參選決定，希望市民秉持支持許家班精神來支持戴寧。

戴建三言談中流露出父愛，戴寧除了感謝父親栽培，也謝謝郭台銘肯定她問政上表現，宣示仍會延續許家班精神，以無黨籍參選立委。

那時戴建三與妻子、兒子及戴寧緊扣著手，力挺戴寧參選，選舉結果戴寧雖落敗，但拿到國、民兩黨以外的最高票。（11:11更新）

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