為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嘉市前議員戴建三過世 女兒戴寧涉案遭押 將聲請停押

    戴建三（右二）生前最後一次公開露面，是在戴寧投入2020年嘉市立委選舉時，他與妻子、兒子及戴寧（右三）緊扣著手，力挺戴寧參選（資料照）

    戴建三（右二）生前最後一次公開露面，是在戴寧投入2020年嘉市立委選舉時，他與妻子、兒子及戴寧（右三）緊扣著手，力挺戴寧參選（資料照）

    2022/03/20 10:43

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍前嘉義市議員戴建三今天凌晨傳出因病過世，享壽79歲。戴建三在政壇曾任嘉義市民代表、嘉義市議員共8屆，早年為「許家班」成員，2009年其女兒戴寧繼承衣缽，當選嘉市議員並連任3屆，本月9日戴寧被爆出涉嫌詐領助理費案，目前遭羈押嘉義看守所。

    據了解，戴建三因膀胱癌惡化，反覆進出醫院，這次住院情況危急、意識昏迷，在加護病房插管治療，今天凌晨仍不敵病魔辭世。

    戴寧委任律師陳澤嘉表示，嘉義地院審理戴寧羈押庭時，以戴建三為本案關鍵證人未傳喚等為由，羈押戴寧，但期間醫院已對戴建三發出病危通知；今天下午，他將向嘉義地院遞狀，以戴寧需要奔喪及處理父親後事為由，提出聲請停止羈押，希望地院從速處理。

    嘉義地院法官兼發言人洪裕翔說，待收到律師交保狀後，法院會發公文問嘉義地檢署意見，之後再綜合雙方意見做出裁定。

    已淡出政壇的戴建三，生前最後一次公開露面，是在戴寧投入2020年嘉市立委選舉時，陪同戴寧到嘉市選委會登記參選，當時外傳鴻海集團創辦人郭台銘勸進戴寧加入「郭家軍」參選。

    當時戴建三受訪說，他原先一再反對戴寧參選，戴寧從政資歷雖淺，但有其抱負，身為父親，當然支持女兒的參選決定，希望市民秉持支持許家班精神來支持戴寧。

    戴建三言談中流露出父愛，戴寧除了感謝父親栽培，也謝謝郭台銘肯定她問政上表現，宣示仍會延續許家班精神，以無黨籍參選立委。

    那時戴建三與妻子、兒子及戴寧緊扣著手，力挺戴寧參選，選舉結果戴寧雖落敗，但拿到國、民兩黨以外的最高票。（11:11更新）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    戴寧涉詐500萬助理費被收押禁見 提抗告遭駁回
    2022/03/14 22:40

    戴寧涉詐500萬助理費被收押禁見 提抗告遭駁回
    嘉市議員戴寧不服被羈押 委任律師今早提抗告
    2022/03/14 10:07

    嘉市議員戴寧不服被羈押 委任律師今早提抗告

    信義房屋攜Gogoro徵小小地球守護隊
    嘉市議員戴寧涉詐領助理費案發回更裁 嘉院重開羈押庭裁定收押
    2022/03/13 13:35

    嘉市議員戴寧涉詐領助理費案發回更裁 嘉院重開羈押庭裁定收押
    嘉市議員戴寧涉詐助理費80萬交保 台南高分院撤銷發回更審
    2022/03/12 15:37

    嘉市議員戴寧涉詐助理費80萬交保 台南高分院撤銷發回更審

    夏天前甩肉攻略！30秒瘦成一道閃電
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播