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當選無效確定 苗栗縣議員謝文禓被解職

台中高分院駁回謝文禓上訴，維持一審當選無效判決，謝文禓依法被解除議員職務。（記者彭健禮攝）

台中高分院駁回謝文禓上訴，維持一審當選無效判決，謝文禓依法被解除議員職務。（記者彭健禮攝）

2019-11-02 22:19:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣議員謝文禓於去年地方公職人員選舉涉嫌賄選，被苗栗地檢署及該選區2名落選人依法提當選無效之訴；謝文禓一審被判當選無效，上訴二審被駁回，全案定讞。謝文禓依法被解除議員職務，記者致電謝文禓，謝未接電話，無法得知回應。

苗栗縣議會秘書長林來居表示，議會已掌握二審判決當選無效的消息，謝文禓依法被解除議員職務，由選區落選頭民進黨籍的許櫻萍遞補；議會將待收到內政部、中央選委會的解職令、遞補公告後，依法於10天內辦理遞補就職宣誓。

謝文禓被檢舉於選前，交付戴姓男子3萬元，請託戴男以一票500元幫他買票。苗栗地檢署偵查，刑事賄選部分，因罪證不足，做不起訴處分，但對他提民事當選無效之訴。苗栗地方法院不採信謝文禓所辯3萬元是借款，於5月宣判謝文禓當選無效；謝文禓上訴二審，台中高分院於10月29日宣判維持一審判決，認定謝當選無效，不得上訴。

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