苗縣國民黨縣議員謝文禓涉賄選 一審判當選無效

2019-05-22 13:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕 苗栗地方法院今午發布新聞稿，指地院受理108年度選字號第6、14、16號當選無效訴訟，被告國民黨籍縣議員謝文禓，經審理後，合議庭於今天上午9點25分宣判，判決苗栗縣第19屆縣議員謝文禓當選無效。

對此，謝文禓表示，一定會上訴，將待收到判決書後與律師研議，提供對自身更有利的證據，主張他的清白。

新聞稿指出，謝文禓為107年11月24日選舉苗栗縣第19屆縣議員第一選區候選人，投開票結果得票數為5214票，經中央選委會公告當選。

苗栗地檢署檢察官李雅雯及落選人徐筱菁、許櫻萍分別對謝文禓提起當選無效之訴，主張謝文禓於投票前之11月22日晚上，至其友人戴姓男子所開設之「興旺堂」庭院交付3萬元給戴姓男子，要求戴姓男子協助以每票500元代價向選民買票。

戴姓男子應允後，隨即於22至24日間向家人、親友、鄰居及「興旺堂」委員以每票500元或一戶2000元代價行賄，央求他們於本次選舉投票支持謝文禓。

謝文禓否認有買票行為，稱他交付的3萬元是戴姓男子向他所借的款項。

但合議庭認為，戴姓男子於調查站詢問、檢察官偵訊及法院羈押庭訊問時均一致證稱，謝文禓是「興旺堂」榮譽主委，和他交情深厚，謝文禓有於11月22日晚上交付3萬元，請他協助買60票，他收受後即分別向家人、親友、鄰居及「興旺堂」委員買票，共花費1萬3500元，且他和謝文禓並沒有金錢往來及仇恨糾紛。

且法官調查，戴姓男子後來雖改稱與謝文禓是借款關係，但他所述借款過程及如何還款與謝文禓所述情節不同。且戴姓男子於11月29日原證稱是謝文禓拿錢叫他買票，而謝文禓經調查站人員通知，直至12月4日方至調查站接受調查，同日戴姓男子即改稱謝文禓所交付的3萬元是他和謝文禓借貸的款項，戴姓男子推翻之前的證詞，時機過於巧合。

合議庭綜合各項事證，認為戴姓男子於羈押庭之前的證述可採，謝文禓確有拿3萬元給戴姓男子，叫他去買票的行為，而戴姓男子也確有向親友、鄰居等行賄，央求選民投票支持謝文禓的行為，因此，判決謝文禓當選無效。全案可上訴。

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