不滿被拔官！保七中隊長反鎖槍械室明志 新官明到任

莊理德明天將北上至新單位報到。（擷自莊理德臉書）

2022/03/21 22:18

〔記者許國楨／台中報導〕保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德不滿內部管理問題及被調整職務，19日深夜將自己反鎖在隊部槍械室抗議，一度引起緊張，所幸最後平安步出槍械室；據了解，莊員今天請假，心情穩定，明天會到調整職務的單位報到上班，而新任中隊長也會在明天到任。

48歲莊理德是警專12期、警大75期畢業，約8年前調任保七第三大隊第二中隊警務員，去年8月升任第二中隊中隊長，經常配合環保署、食安署執行查緝亂倒廢棄物及食安等工作，績效良好，19日深夜發出3000多字聲明文並反鎖槍械室抗議，呼籲監委為他主持公道。

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對此，監察院今日表示，對於事件始末、行政處分是否符合比例原則、是否涉及職場權力霸凌情事，監委王幼玲、蔡崇義、王美玉已申請自動調查；而事件告一段落後，不少朋友都到莊臉書留言「穩住，加油」、「千萬要挺住」、「別太激動」、「遇到更過分的」、「德哥，你的為人大家都知道」、「穩定情緒平安就好」替他打氣。

莊理德也常在臉書P0出勤餘幫母親務農的畫面，還開心的分享「放假幫母親採檸檬，老人家說下午要傳授蔬果修剪枝修密技給我」，母子情深，溢於言表，也與其被異動到北部的心情波動，有直接的關連，據同仁透露，莊昨晚完成相關筆錄製作後，心情平穩，對於因為反鎖槍械室，可能涉及恐嚇危安全罪，情緒無明顯波動起伏。

莊理德今天休假後，預定明天會到保七總隊部報到上班，新任中隊長由保七總隊第二大隊督察員鄭偉航接任，也會在明天到任。

莊理德常在臉書P0出勤餘幫母親務農畫面。（擷自莊理德臉書）

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