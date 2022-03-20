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    保七中隊長脫序嗆不公 警政署：秉公調查、強化械彈查核機制

    保七總隊長李政曉說明懲處。（記者許國楨攝）

    保七總隊長李政曉說明懲處。（記者許國楨攝）

    2022/03/20 14:35

    〔記者姚岳宏／台北報導〕保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德不滿被調動，反鎖駐地槍械室4小時控不平，後雖平和落幕，由於槍械室內有大批長短槍及子彈，莊員也因涉及恐嚇危害安全罪，遭保七總隊移送檢方偵辦，警政署指出，已組成專案小組調查相關事實，將追究莊員相關行政責任，但對於其訴求，警政署亦會秉公進行調查。

    警政署督察室表示，目前尚未收到保七總隊調查的完整資料，待收到後將會通盤調查，但也強調，同仁對於任何行政懲處如有不服，應循相關規定程序提出救濟；針對本案，警政署將會秉公處理，依法調查。

    至於莊員利用幹部查核清點械彈理由，將自己反鎖槍械室，警政署將重新審視、檢討「槍械彈藥查核清點作業程序」等相關規定，強化武器彈藥查核管制措施及機制，確保人員、械彈安全。

    根據保七總隊初步調查，莊姓中隊長前因2019年10月對所屬女警言詞騷擾，核予申誡一次；2020年11月因勤務中參加飲宴未依規定出入勤，核予申誡一次；近因今年2月8日中午時段，勤務中飲酒及違反報告紀律，經調查屬實，並於3月18日上午召開人評會，基於其行為已不適任主管職務，經開會決議調整非主管職務及記過處分。

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