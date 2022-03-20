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    柯建銘「分身」張登瑞又喝酒誤事 酒駕撞傷1對情侶

    張登瑞酒後駕駛白色休旅車撞上路邊一對騎機車的情侶。（記者姚岳宏翻攝）

    張登瑞酒後駕駛白色休旅車撞上路邊一對騎機車的情侶。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/03/20 17:00

    〔記者姚岳宏／台北報導〕曾有立院民進黨鞭「柯建銘分身」之稱，也曾擔任中信兄弟球團顧問的張登瑞，昨晚7時許駕駛他的白色賓士休旅車，行經台北市民生東路四段，失控撞上路邊坐在機車上的年輕女乘客，導致她頭部外傷、腦震盪及四肢多處擦挫傷，另波及一旁男友，也受輕傷，兩人都送醫救治，警方到場發現張男滿身酒味，經酒測竟高達0.68mg/L，警詢後依過失傷害、公共危險等罪嫌送辦，台北地檢署深夜複訊，檢察官諭知3萬元交保。

    52歲張登瑞當年曾是立委柯建銘國會辦公室主任，深受柯建銘信任，有「柯建銘分身」之稱，也曾擔任民進黨中執委及任務型國大代表，2005年因酒後毆傷酒女，遭對方找來黑道兄弟痛毆，頭部縫了30多針，後淡出政壇，近年轉往中信集團擔任顧問，負責球隊事務。

    警方初步瞭解，撞擊當下，當時重機車主，正側蹲在重機旁人行道上滑手機，其女友則背對肇事車輛，乘坐在重機上，情侶倆被賓士從重機後方猛然一撞，造成重機車主左側手部擦傷，其女友傷勢較嚴重，頭部外傷、腦震盪、臉部擦傷、背部與四肢多處擦挫傷。

    肇事張登瑞供稱因精神不濟而肇事，惟經警方檢測，酒測值達0.68Mg/L。警詢後將他依涉公共危險、過失傷害等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，檢察官深夜複訊，諭知3萬元交保。

    張登瑞酒後駕駛白色休旅車撞上路邊一對騎機車的情侶，機車嚴重受損。（記者姚岳宏翻攝）

    張登瑞酒後駕駛白色休旅車撞上路邊一對騎機車的情侶，機車嚴重受損。（記者姚岳宏翻攝）

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