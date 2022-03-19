離奇！賓士車撞死人肇逃後火燒車 車主帶兒稱：喝醉被偷開走

苗栗市今天清晨發生一起車禍，一輛黑色賓士車撞人後逃逸，不久市區另一頭發生汽車火警，消防人員到場灌救，火勢撲滅後，警方發現該車與肇事逃逸的車輛是同一車型，且車牌被拔。（圖由民眾提供）

2022/03/19 09:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市今天清晨發生離奇車禍案件，一輛黑色賓士車撞死人後逃逸，不久市區另一頭發生汽車火警，消防人員到場灌救，火勢撲滅後，警方發現該車與肇事逃逸的車輛是同一車型，且車牌被拔；之後，車主帶著兒子到警局，稱兒子開車出門，但喝醉了，車子被偷開走。全案由警方調查釐清中。

77歲劉姓婦人於今天清晨5點40分許，在苗栗市中山路與民生街口的南苗市場前遭撞，當場失去生命跡象，送醫搶救，於上午9點許傷重不治。但肇事車輛逃逸。

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警方循線發現肇事車輛為一輛黑色賓士轎車，通報展開搜查；不料，這輛黑色賓士卻於早上6點半在市區英才路一處住宅建案前起火燃燒。消防隊獲報前往灌救，但車內無人、車牌也被拆走。

今天上午7點許，這輛賓士車主就帶著兒子，到警局稱兒子開車出門，但喝醉了，車子被偷開走，警方正調查釐清中。

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苗栗市今天清晨發生一起車禍，一輛黑色賓士車撞人後逃逸，不久市區另一頭發生汽車火警，消防人員到場灌救，火勢撲滅後，警方發現該車與肇事逃逸的車輛是同一車型，且車牌被拔。（圖由民眾提供）

苗栗市今天清晨發生一起車禍，一輛黑色賓士車撞人後逃逸，不久市區另一頭發生汽車火警，消防人員到場灌救，火勢撲滅後，警方發現該車與肇事逃逸的車輛是同一車型，且車牌被拔。（圖由民眾提供）

苗栗市今天清晨發生一起車禍，一輛黑色賓士車撞人後逃逸，不久市區另一頭發生汽車火警，消防人員到場灌救，火勢撲滅後，警方發現該車與肇事逃逸的車輛是同一車型，且車牌被拔。（圖由民眾提供）

苗栗市今天清晨發生一起車禍，一輛黑色賓士車撞人後逃逸，不久市區另一頭發生汽車火警，消防人員到場灌救，火勢撲滅後，警方發現該車與肇事逃逸的車輛是同一車型，且車牌被拔。（圖由民眾提供）

苗栗市今天清晨發生一起車禍，一輛黑色賓士車撞人後逃逸，不久市區另一頭發生汽車火警，消防人員到場灌救，火勢撲滅後，警方發現該車與肇事逃逸的車輛是同一車型，且車牌被拔。（圖由民眾提供）

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