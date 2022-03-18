啥米！？駕駛酒測值超標 因「吃檳榔」獲判無罪確定

檳榔。示意圖（資料照）

2022/03/18 12:33

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名林姓男子前年9月間在自家飲酒，隔日駕車外出被警攔查，酒測值0.27，超過公共危險罪的0.25門檻，被移送法辦。林男辯稱受測前「吃檳榔」酒測值才會超標，高等法院日前採信其說法，維持一審無罪判決，全案確定。

2020年9月14日，林男在台北市內湖區飲酒，隔日駕車外出，行經一處巷口時經警攔查，下車接受吐氣酒精測試，酒精濃度達每公升0.27毫克，當場被員警移送法辦。林男承認飲酒，檢察官向法院聲請簡易判決處刑。

請繼續往下閱讀...

林男獲得律師協助後，否認酒駕，強調平日有食用檳榔習慣，案發當日吃了很多顆，被攔檢時還嚼在口中，直到下車受測才吐掉。施測警員未詢問他是否有食用檳榔，亦未給他漱口的機會。

他辯稱，酒測值會超標，恐怕是檳榔含有酒精成分，且距食用結束時間未達15分鐘，致口腔內尚有檳榔酒精成分殘留，影響檢測結果。審理期間，他還特地提出一盒檳榔，稱是自己平日都食用該物，要求法院檢。驗法院委請調查局進行鑑定，結果顯示內含酒精（乙醇）。

一審士林地院指出，確有部分商家會將酒類摻入檳榔做為原料製程使用，當日林男從被警方攔查到接受酒測只有短短的4分鐘，無法排除他誤食含有酒精成分的檳榔，且員警沒有詢問林男有無吃檳榔，也未規定給予漱口、等待15分鐘才施測，綜合審酌後採信林男辯詞，判無罪。

檢察官不服，提起上訴，主張員警的密錄器顯示林男接受酒測時嘴裡並無檳榔，即無證據證明他在受測前有嚼食檳榔的情形；且林男本身有飲酒習慣，應可分辨檳榔是否含有酒精，若他在酒測前選擇嚼食含有酒精成分的檳榔，主觀上仍有酒駕的主觀犯意。

二審高院指出，「道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定「實施檢測過程應全程連續錄影」、「詢問受測者飲用酒類或其他類似物結束時間，其距檢測時已達15分鐘以上者，即予檢測。但遇有受測者不告知該結束時間或距該結束時間未達15分鐘者，告知其可於漱口或距該結束時間達15分鐘後進行檢測；有請求漱口者，提供漱口」。

高院說明，員警未全程錄影，也沒確認林男在攔停前15分鐘內有無食用檳榔、等待15分鐘後再施測；而林男要求漱口，員警雖然允諾，卻未踐行，逕行施測，直到林男抗議後，員警才讓他漱口進行二度檢測，卻未更新數值，仍依第一次的酒測值送辦。

高院表示，林男確有嚼食含有酒精成分的檳榔、結束未滿15分鐘的可能性，警員施測時卻未確認他有無食用檳榔及結束是否已滿15分鐘，也未提供漱口機會，導致酒測值超標。

高院認為，無法排除林男的酒測值受到口腔內殘留的酒精成分影響，故維持一審無罪判決，全案確定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法