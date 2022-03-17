高雄鳳山警查獲4人酒駕 2人上路不到5分鐘被逮

蕭姓女子酒後騎車外出買東西，卻因騎車一路搖晃，離家不到5分鐘，被文山所查獲酒駕。（讀者提供）

2022/03/17 21:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山警方連3日酒駕大執法，今表示查獲4人心存僥倖酒駕，其中2人酒後騎車外出買東西，被警方眼尖發現騎車搖晃，不到5分鐘被查獲依法送辦。

鳳山警分局為防制酒駕，除了每月維持規劃8至10次取締酒後駕車專案勤務，連3日鎖定轄內夜店、KTV、餐廳等飲酒場所，以及易發生酒駕肇事路段，採「多點式路檢」取締酒駕。

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警方今表示，取締酒後駕車違規8人，查獲4人開罰、扣車，另有4人酒測值超標，其中潘姓男子在家喝酒後，騎車外出買東西，卻因行車不穩，新甲所於新富路查獲酒駕。

另蕭姓女子在家喝了2瓶啤酒，騎車到經武路、太平巷口買東西，卻因騎車一路搖晃，離家不到5分鐘，被文山所查獲酒駕，警方提醒她酒駕觸法，她稱心存僥倖，才會酒駕上路，不料被警方查獲，感到後悔不已。

五甲所查獲張姓工人是酒駕累犯，竟在工地喝酒後，騎機車行經自強二路，未依規定兩段式左轉，被警方眼尖攔車逮人。警訊後今4人依公共危險罪嫌移送法辦。

鳳山警分局長孫成儒提醒所有駕駛人切勿酒駕，「安全是回家唯一的路」，可以透過指定駕駛、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等替代方案，平安返家。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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