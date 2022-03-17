高雄連3天大執法取締酒駕首日告發57件 17個分局加強宿醉酒測

高雄市警局連3天大執法取締酒駕首日告發57件，17個分局加強「宿醉」酒測。（警方提供）

2022/03/17 10:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局昨晚起，一連3天展開取締酒駕大執法，17個分局同步執行，今天統計共取締57件違規酒駕，昨夜9時左右，新興警網於七賢、和平路口執行大執法路檢時，攔獲林男（47歲）涉嫌酒後駕駛自小客車，警方也查獲閃避取締酒駕騎上紅磚人行道上，可謂罪加一等，全部開單告發，並依公共危險罪嫌送辦。

警方今指出，統計今年1月迄今共取締酒駕2540件，酒駕肇事共計82件，比去年同期94件減少了12件，但高市警方對酒駕仍零容忍，昨起3天，17個分局同步大執法取締酒駕，昨天大執法首日，共取締57件酒駕案。

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3天大執法取締酒駕熱區，包括七賢路、和平路、澄清路、文衡路、保泰路、自強二路，以及鳥松區中正路、水管路等路段，警方要求店家務必落實代客、叫車指定駕駛等服務，客人若不配合，執意酒駕，店家應迅速通報警察到場勸阻。

新興分局長古瑞麟表示，警方刻意選定轄內夜店、KTV、餐廳等飲酒場所，以及易發生酒駕肇事路段，擺設路障採取「多點式路檢布署法」，靈活調度警力、廣設路檢地點，特別針對易飲酒場所及易生酒駕肇事路段派遣機動攔查，此外，為防制「宿醉」酒駕違規情形，主動攔查違規，若有發現騎士有酒容酒味將酒測、調查。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高雄市警局連3天大執法取締酒駕首日告發57件，17個分局加強「宿醉」酒測。（警方提供）

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