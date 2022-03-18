台大醫學院準研究生誘81蘿莉拍裸照 判104年2月定讞

台灣大學醫學院準研究生林和駿誘81名蘿莉拍裸照，判決104年2月定讞。（資料照）

2022/03/18 11:28

〔記者溫于德／台北報導〕台灣大學醫學院準研究生林和駿，入學前夕遭檢警查出，他在網路上誘騙81名少女拍裸照，最小僅8歲，還以外拍為由猥褻1名少女，總計82人受害，林案發後即被台大註銷學籍，高等法院審酌林男犯罪時間長、被害人眾多，依「數罪併罰」論之，判不可易科罰金之刑共106年10月，最高法院審理後雖撤銷其中2罪，仍判林男104年2月徒刑定讞。

最高法院解釋，高院認定林男2次涉犯引誘使兒童製造猥褻行為的時間點，與卷內資料不符，這也影響他究竟是涉犯一罪或二罪，而高院並未調查釐清，因此應有再調查的必要，故將2罪各判刑1年4月部分，撤銷發回更審。

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現年27歲的林男於2017年甄試錄取台大醫療器材與醫學影像研究所碩士班，入學前遭15歲少女控告誘拍裸照。

判決指，林男於2014年5月到2017年7月，透過臉書、LINE等通訊軟體，使用「林彥旻」等化名，掛上帥哥假照或假裝少女身分，向少女佯稱要「互相欣賞身體」，誘騙少女傳送自拍裸露胸部、全身或下體影片或照片給他。

惡劣的是，多名少女指稱，先給出一張照片後，林男就以威脅公開裸照或對其家人不利，逼迫給更多照片，最小被害人才8歲，林男還將照片分享給網友；另有一少女被林男以外拍為名，誘騙到飯店猥褻。

林男落網後承認犯行，台北地院認定，他觸犯兒童及少年性剝削防制條例等罪，誘拍81名少女裸照部分，依接續犯論之，判刑3年，猥褻少女判4月，得易科罰金12萬元。檢方不服提起上訴。

林男在高院審理時自稱目前只是月薪2萬2000元的五金技工，收入少，需與父親撫養爺爺、奶奶，請求輕判、並宣告緩刑。

高院痛批，林男為滿足一己癖好，引誘眾多被害兒童、少女自拍裸照、猥褻照供他觀賞，且犯罪時間長，嚴重影響其身心發展，改依「數罪併罰」論之，並審酌林男與5人達成和解等，將誘拍81人犯行部分，各判刑1年2月、1年4月不等，判不可易科罰金之刑共106年10月，另34個月可易科罰金。最高法院審理後改判他104年2月定讞，未來由檢方聲請定應執行刑。

法界指出，數罪併罰案件的定應執行刑，最重可達30年，而本案將來定讞的刑責，輕則5、6年，但依林男惡行、對被害人造成嚴重傷害，即使判超過10年也合理。

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