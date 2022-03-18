不滿被勸戴口罩刺死超商店員 知名紙雕師殺人罪起訴

蔣男去年11月涉嫌持刀刺死提醒他戴口罩的蔡姓超商店員，今被依殺人罪起訴。（資料照）

2022/03/18 10:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕41歲知名紙雕藝術師蔣嘉凱，去年11月涉嫌持刀刺死提醒他戴口罩的蔡姓超商店員，犯案後被以涉犯殺人罪嫌重大等理由收押桃園看守所，桃園地檢署偵查終結今依殺人罪起訴蔣男，建請法院量處重刑。

起訴指出，蔣男因不滿蔡姓店員依防疫規定勸導他須戴口罩否則不予結帳，雙方口角後竟萌生殺人犯意，返家變裝並持短彎刀，於同日凌晨5點43分多再度前往案發超商，朝被害人胸、腹部多處刺殺，其中3處刺中被害人心臟，造成穿刺傷大量出血，蔡姓店員雖經緊急送醫，仍於同日上午7點18分許，因出血性休克死亡。

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起訴指出，檢方於偵辦期間為究明蔣男於行兇時的精神狀況，商請林口長庚紀念醫院精神科司法精神醫學鑑定團隊，對蔣男實施精神鑑定，結論為蔣男雖有睡眠節律障礙、非特定之焦慮疾患、非特定之憂鬱疾患、鎮靜安眠藥物使用疾患，但非屬重大精神疾病，其智力、判斷力、認知功能等皆在正常範圍內，其精神疾病診斷亦不致影響生活功能，因此認定蔣男行兇時，無精神障礙或其他心智缺陷之情形。

審酌蔣男僅因細故即對蔡姓店員痛下殺手且手段兇殘，使家屬喪失至親，所生損害嚴重，以被告係自首等情狀，建請法院從重量刑，以資懲儆。

全案發生於去年11月21日凌晨4點，蔣男到桃園市龜山區住家社區1樓超商購物，因沒有依防疫規定配戴口罩，結帳時被蔡姓店員以「要戴口罩才能購物」為由拒絕，蔣男離去後又戴著口罩返回，結帳時突然脫下口罩，並朝蔡姓店員丟擲；清晨5點25分，蔣男第3度進到超商欲找蔡姓店員談判，卻趁他走出櫃檯之際持刀朝左胸刺殺，蔡姓店員負傷抵抗，逃出店外時因失血過多倒地，路過民眾發現報案將他送醫，但蔡姓店員仍宣告不治，蔣男落網後被收押桃園看守所至今。

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