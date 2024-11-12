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    創意私房、SCP社群偷拍863人受害 起訴涉案變態補教師等6人

    台中地檢署殲滅「台版 N 號房」網站、TG「創意私房」論壇、Telegram「SCP」群組、「OAT」群組等4大兒少不雅片網站，起訴陳姓補教老師等6人。（記者陳建志攝）

    台中地檢署殲滅「台版 N 號房」網站、TG「創意私房」論壇、Telegram「SCP」群組、「OAT」群組等4大兒少不雅片網站，起訴陳姓補教老師等6人。（記者陳建志攝）

    2024/11/12 13:04

    〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署偵辦「台版 N 號房」網站、TG「創意私房」論壇、Telegram「SCP」、「OAT」群組等兒少不雅片網站，涉嫌在小吃店、桌遊店偷拍，並散布販售未成年人性影像並從中牟利，起訴黃姓、廖姓、張姓、李姓、江姓等5人；另追查買家陳姓補教老師，發現他除猥褻未成年少女，還在補習班內偷拍女學生、女老師如廁畫面，查出兩案被害人達863人，近日偵結將陳男等人依利用權勢猥褻、竊錄性影像、散布兒少性影像等罪嫌起訴，並沒收犯罪所得新臺幣73萬6591元，徹底瓦解偷拍集團。

    台中地檢署檢察官陳祥薇追查Telegram 「SCP」、「OAT」等社群上架販售未成年性影像，今年7月間發動搜索查扣密錄器等犯罪工具，向法院聲請羈押黃姓、廖姓2人獲准，查出該集團從2023年起在南投縣、台中市等處的小吃店、桌遊店廁所，私自架設微型攝影機偷拍如廁等不雅畫面，受害人遍及全台，清查被害人數達833人（含未成年人20人、其餘813人為成年人）。

    另在追查「創意私房」社群陳姓買家時，指揮重案中心、刑事局、基隆市警察局等單位在今年7月間發動搜索，查扣保特瓶、芳香劑造型偽裝的密錄器等犯罪工具，向法院聲請羈押陳男獲准，進而持續擴大偵辦。

    檢警發現，陳男從2015年起，利用擔任補習班教師的機會猥褻未滿14歲少女，且在補習班廁所，私自裝設以保特瓶、芳香劑造型偽裝的密錄器，偷拍未成年學生、任職同事的性影像，並重製及以電腦合成不實性影像無償對外散布，清查被害人達30人（含未成年人 25人、5人為成年人）。

    陳男嚴重侵害被害人性隱私權，使被害人影像於網路空間不斷輾轉流傳，造成被害人難以磨滅的創傷，經偵查後近日依對未滿14歲少女猥褻的行為、利用權勢猥褻、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、製造、散布竊錄隱私部位影片、製造兒少性影像、散布兒少性影像等罪嫌將陳男起訴，並聲請沒收犯罪所得新臺幣73萬6591元。

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