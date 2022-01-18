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    紙雕師不滿規勸戴口罩刺死超商店員 延押2個月

    蔣男去年11月涉嫌持刀刺死提醒他戴口罩的蔡姓店員，桃園地院近日裁准延長羈押2個月。（資料照）

    蔣男去年11月涉嫌持刀刺死提醒他戴口罩的蔡姓店員，桃園地院近日裁准延長羈押2個月。（資料照）

    2022/01/18 17:12

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕41歲知名紙雕藝術師蔣嘉凱，去年11月涉嫌持刀刺死提醒他戴口罩的蔡姓超商店員，犯案後被以涉犯殺人罪嫌重大等理由收押桃園看守所，由於羈押期2個月即將屆滿，桃園地檢署近日向桃園地院聲請延長羈押，法院裁准自1月21日起延押2個月。

    去年11月21日凌晨4點，蔣男到社區1樓超商購物，因沒有依防疫規定配戴口罩，結帳時被蔡姓店員以「要戴口罩才能購物」為由拒絕，蔣男離去後又戴著口罩返回，結帳時突然脫下口罩，並朝蔡姓店員丟擲；清晨5點25分，蔣男第3度進到超商欲找蔡姓店員談判，卻趁他走出櫃檯之際持刀朝左胸刺殺，蔡姓店員負傷抵抗，逃出店外時因失血過多倒地，路過民眾發現報案將他送醫，但蔡姓店員仍宣告不治，蔣男落網後被收押至今。

    桃檢近日以蔣男涉犯殺人罪嫌重大，有相當理由認有逃亡之虞，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，並已將蔣男送精神鑑定，目前由醫院進行中，認為其羈押原因尚未消滅，仍有羈押之必要，向桃院聲請延押。

    桃院裁定書指出，經訊問蔣男並核閱相關偵查案卷，認為上述羈押原因尚未消滅，另審酌蔣男犯罪情節、國家刑事司法權有效行使等理由，認為蔣男仍有繼續羈押之必要，裁准自1月21日起延押2個月。

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