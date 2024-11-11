金門高分檢鍍「金」 金馬司法歷史檔案展加大「曝光」

福建高等檢察署金門檢察分署，近日將金馬司法歷史檔案展「第一展區」延伸到大門口外牆，提高曝光度。（記者吳正庭攝）

2024/11/11 14:14

〔記者吳正庭／金門報導〕首度揭開金門司法神秘面紗的金馬司法歷史檔案展再「曝光」，福建高等檢察署金門檢察分署（簡稱金門高分檢）繼6月首展，近日再將「第1展區」延伸到大門口外牆，包括室內許多珍貴史料在鍍「金」後，仍繼續展至明年7月，也首次公開對現任「中國全國政協經濟委員會」副主任林毅夫發布的通緝書，開放時間是週一至週五上班時間。

金門1992年解除戰地政務，同時解除戒嚴，相較於其他機關，司法機關與外界又有重山之隔，更顯神秘而「高冷」；一直到今年，金門高分檢被法務部指定角逐金檔獎，工作人員經過半年的翻箱倒櫃，才將這座全台歷史最悠久的2審檢察機關重新「格式化」，許多塵封的檔案才得見天日。

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金門高分檢表示，這段時間梳理了1977年至2023年，包含8萬6446筆紙質類、2萬7833筆電子類檔案，確立「立案編目」、「檔案應用」、「文書與檔案作業資訊化」等重要性後，溯源自金門高分檢前身「福建高等法院第一分院」，自1927年開始見證金門司法百年沿革，並透過檔案徵集、搜尋、訪談耆老、走訪國史館及各大圖書館，充實檔案的建置，也適時透過「檔案應用」，交出1張成績單「金馬司法歷史檔案展」，並於6月公開陳展。

金門高分檢表示，角逐國家發展委員會檔案管理局第21屆金檔獎過程，需先通過國檔局嚴謹的書面審查，再通過堪稱「檔案天堂路」的實地評選，9月結果出爐，金門高分檢在全台87個參賽單位中，成為12個獲得有機關檔案管理「奧斯卡獎」之稱的「金檔獎」一員，這也是14年來，金門地區唯一獲此殊榮的單位，而下轄金門、連江地檢署的金門高分檢，包含檢察長在內共12位編制人員，是全台人數最少的2審檢察機關。

金門高分檢獲獎，成果之一的金馬司法歷史檔案展跟著鍍「金」，吸引不少文史工作者和研究單位一窺堂奧；高分檢把7個展區中的第1展區移往室外，希望透過更大的「曝光」，讓包括金門高分檢首次公開對現任「中國全國政協經濟委員會」副主任林毅夫發布的通緝書，還有金門高分檢遷台後書有「廈門」字樣的機關銜牌等內容，能被更多民眾看見。

金門高分檢檢察長毛有增表示，檔案是過往的紀錄、未來的憑參，是時間長河中，不會被遺失的記憶。他強調，對自由、民主、法治的國家而言，「良好的檔案管理與保護，是政府接受民眾檢視的重要資料庫，也是不容輕忽的文書稽憑」。

金馬司法歷史檔案展展出金門高分檢遷台後書有「廈門」字樣的機關銜牌等內容。（記者吳正庭攝）

金馬司法歷史檔案展首次公開對現任「中國全國政協經濟委員會」副主任林毅夫發布的通緝書。 （記者吳正庭攝）

金馬司法歷史檔案展蒐集的老照片，紀錄金門司法新村1965年遭匪砲擊中。 （記者吳正庭攝）

金門高分檢花了半年時間「翻箱倒櫃」，梳理了1977年至2023年，包含8萬6446筆紙質類、2萬7833筆電子類檔案，挖出不少陳年舊案。（記者吳正庭攝）

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