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    肉商吸金30億獲20萬交保後落跑 桃檢即刻發布通緝

    桃園市林姓肉商吸金30億被逮卻被法院裁定20萬元交保，就此消聲匿跡；桃園地檢署今天主動取得警方拘提未果資料，即刻發布通緝。（記者余瑞仁攝）

    桃園市林姓肉商吸金30億被逮卻被法院裁定20萬元交保，就此消聲匿跡；桃園地檢署今天主動取得警方拘提未果資料，即刻發布通緝。（記者余瑞仁攝）

    2024/11/11 15:12

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市林姓肉商吸金近30億元，今年9月因周轉不靈「跑路」，300餘受害人傻眼組成自救會提告，更追蹤掌握林男行蹤扭送警局法辦；桃園地檢署檢察官訊後聲請羈押，桃園地院法官卻裁定20萬元交保，檢方提起抗告成功，但桃院重開羈押庭林男卻未到庭，後續拘提未果，人就此逃之夭夭，被害人怒嗆法官輕縱。為此，桃園地檢署今天向警方取得拘提未著等資料後，對林男即刻發布通緝。

    檢警調查林姓肉商3年多來涉嫌以虛構農漁業營業項目誆稱有穩定獲利吸引投資，前期先給投資人獲利甜頭、慫恿加碼，逾300名往來商家、客戶等投入大筆資金，金額近30億元，但林男卻在9月間因資金周轉不靈，無法再付給投資人獲利金，就此消聲匿跡；眾多受害人發現林男失蹤、驚覺受騙，組成自救會報警提告，受害人積極打聽到林男行蹤，9月26日成功堵人、扭送警方送辦。

    檢察官於9月26日簽發拘票並先行限制林男出海出境，翌日經檢察官訊問後，以涉犯銀行法等罪嫌，向桃園地院聲請羈押禁見，但法院審理認為「依卷內證據資料雖足認被告犯行重大，惟難認有羈押之必要」，裁定20萬元具保。檢察官對此提起抗告，經高等法院撤銷原裁定發回桃園地院更裁，但林男卻未到庭，拘提未果，就此消失，引來受害人群情激憤，怒批「騙30億卻以20萬交保」、「要法官何用」。

    桃園地檢署今天下午指出，已於今日主動向警方取得拘提林男未著等資料，已即刻對其發布通緝。

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