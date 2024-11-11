為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    驚魂瞬間！貨車闖林鐵平交道與火車擦撞 列車延誤39分鐘

    貨車闖林鐵平交道與火車擦撞，幸無人受傷。（林鐵處提供）

    貨車闖林鐵平交道與火車擦撞，幸無人受傷。（林鐵處提供）

    2024/11/11 14:21

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山林鐵由嘉義開往阿里山的定期列車，今天上午10點27分許行經嘉義縣竹崎鄉鹿滿段35號平交道時，遭違規闖越平交道之貨車後視鏡擦撞，無人員傷亡，列車於11點6分駛離現場，繼續開往阿里山，延誤39分鐘，受影響旅客74位。

    林鐵處副處長周恆凱指出，阿里山林鐵上午10點自嘉義站開往阿里山的定期列車「阿里山號」，行經8k+446m（35號平交道）時，遭違規闖越平交道貨車的後視鏡擦撞到車廂，當時列車行駛速度符合規定、平交道警燈音作動也都正常，事故發生後，立即通報竹崎警分局鹿滿派出所到場處理蒐證。

    周恆凱表示，經檢視車廂沒有安全之虞，經通報運安會同意，列車於11點6分繼續開往阿里山。

    竹崎警分局調查，曾姓男子今日上午駕駛貨車由鹿滿沿159線由東往西行駛，10點26分右轉彎行經竹崎鄉159線道與森鐵35號無柵欄鐵路平交道時，因車輛停放網狀線內，且貨車車頭太靠近鐵軌，致林鐵火車發生擦撞，造成貨車右前側照後鏡損壞，林鐵火車為右前車身擦痕。

    竹崎警分局指出，針對車輛違規停放於平交道網狀線，交通部於2020年9月發布行政令函，重新定義平交道內涵為未有柵欄的平交道，網狀線內屬於平交道範圍，將處以新台幣1.5萬以上、9萬以下罰款。（15:45更新）

    貨車闖林鐵平交道與火車擦撞，幸無人受傷。（林鐵處提供）

    貨車闖林鐵平交道與火車擦撞，幸無人受傷。（林鐵處提供）

    貨車闖林鐵平交道與火車擦撞，警方到場蒐證處理。（林鐵處提供）

    貨車闖林鐵平交道與火車擦撞，警方到場蒐證處理。（林鐵處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播