驚魂瞬間！貨車闖林鐵平交道與火車擦撞 列車延誤39分鐘

貨車闖林鐵平交道與火車擦撞，幸無人受傷。（林鐵處提供）

2024/11/11 14:21

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山林鐵由嘉義開往阿里山的定期列車，今天上午10點27分許行經嘉義縣竹崎鄉鹿滿段35號平交道時，遭違規闖越平交道之貨車後視鏡擦撞，無人員傷亡，列車於11點6分駛離現場，繼續開往阿里山，延誤39分鐘，受影響旅客74位。

林鐵處副處長周恆凱指出，阿里山林鐵上午10點自嘉義站開往阿里山的定期列車「阿里山號」，行經8k+446m（35號平交道）時，遭違規闖越平交道貨車的後視鏡擦撞到車廂，當時列車行駛速度符合規定、平交道警燈音作動也都正常，事故發生後，立即通報竹崎警分局鹿滿派出所到場處理蒐證。

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周恆凱表示，經檢視車廂沒有安全之虞，經通報運安會同意，列車於11點6分繼續開往阿里山。

竹崎警分局調查，曾姓男子今日上午駕駛貨車由鹿滿沿159線由東往西行駛，10點26分右轉彎行經竹崎鄉159線道與森鐵35號無柵欄鐵路平交道時，因車輛停放網狀線內，且貨車車頭太靠近鐵軌，致林鐵火車發生擦撞，造成貨車右前側照後鏡損壞，林鐵火車為右前車身擦痕。

竹崎警分局指出，針對車輛違規停放於平交道網狀線，交通部於2020年9月發布行政令函，重新定義平交道內涵為未有柵欄的平交道，網狀線內屬於平交道範圍，將處以新台幣1.5萬以上、9萬以下罰款。（15:45更新）

貨車闖林鐵平交道與火車擦撞，幸無人受傷。（林鐵處提供）

貨車闖林鐵平交道與火車擦撞，警方到場蒐證處理。（林鐵處提供）

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