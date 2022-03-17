人老心不老？偷摸電信女員工臀部 8旬色翁辯：自我防衛

高等法院以監視器畫面已證實謝翁罪證明確，今判刑4月，可易科罰金12萬元定讞。（資料照）

2022/03/17 17:27

〔記者楊國文／台北報導〕謝姓8旬老翁去年初到一家電信公司洽詢行動電話事宜時，年輕的櫃檯女員工見她年事已高，特地起身到他身旁詳細講解，謝翁查看無人注意他，竟伸手偷摸她的臀部，女員工不甘受辱提告，並因身心受創提出辭呈，謝翁否認性騷擾，辯稱女員工突然衝到他身旁，因此採「正當防衛」出手推擋她而誤觸臀部，但高等法院以監視器畫面已證實謝翁罪證明確，今判刑4月，可易科罰金12萬元定讞。

檢方起訴指出，獨居的謝翁，去年1月5日下午到台北市一家電信公司門市洽詢行動電話業務，由年輕的櫃檯女員工負責接洽、辦理。

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謝翁詢問女員工關於手機操作及講解合約內容，女員工見他年事已高，特別起身走到他的身旁操作櫃檯外的螢幕給他看合約內容，不料，謝翁竟伸出左手偷摸她的臀部。被害人受到驚嚇，稍作閃躲，隱忍到謝翁離去後才放聲大哭，告訴公司遭謝翁性騷擾，公司允諾提供監視器畫面協助訴訟事宜，被害人立即檢具店內監視器錄影檔案報警。

台北地檢署偵查時，謝翁否認犯行，檢方認定謝翁說謊，依性騷擾防治法將他起訴。

審理時，謝翁仍否認性騷擾指控，稱當時他要在電腦螢幕上簽字，被害人突然跑到他身旁，他嚇了一跳，才出手推她一把，他是自我防衛出手擋住她才碰到其臀部。

法官勘驗店內監視影像，發現謝翁伸手摸被害人臀部之前，被害人已先站在他的身旁達6秒之久，謝翁刻意先回頭查看確定無人注意他之後，才下手偷摸，與謝翁辯詞不符，此外，謝翁在警訊先辯稱未摸到被害人臀部，偵訊時則改口是因她踢到他，他才推她，但在法院又有不同說詞，認定謝翁說謊，其罪證明確。

台北地院認為謝翁已8旬，年事已高，但犯後態度惡劣，甚至稱被害人對他挾怨報復，檢方因此對他具體求刑7月，綜合考量後，將他判刑4月，得易科罰金12萬元。

上訴後，高等法院認定一審判刑適當，今駁回上訴，維持一審4月徒刑，全案定讞。

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