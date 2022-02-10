桃園性侵累犯見16歲女學生落單 脫褲露下體埋伏襲臀

黃男脫褲裸露下體埋伏巷弄，對16歲女學生伸手襲臀，桃園地院依成年人故意對少年犯性騷擾防治法判處他4月徒刑。 （記者鄭淑婷攝）

2022/02/10 14:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市黃姓男子有強制性交、強制猥褻前科，出獄後仍死性不改，2020年間見1名16歲女學生落單，竟將褲子褪至腿部露出生殖器，趁她走出巷弄時伸手襲臀，警方獲報循監視器逮人，桃園地院依成年人故意對少年犯性騷擾防治法判處黃男4月徒刑。

黃男曾於2015年因涉犯強制性交、強制猥褻罪，被判處應執行3年6月徒刑確定，入監服刑直到2017年11月假釋、2018年7月假釋期滿，黃男仍不知悔改，2020年6月5日上午8點多，他路過楊梅區梅獅路一段1處土地公廟巷弄，見巷弄內有2名16歲女學生，其中1人先行走出，另1人還在收拾物品，黃男認為有機可乘，隨即將褲子褪至大腿裸露下體埋伏在出入口，趁女學生走出時趁機襲臀後逃逸，女學生被突來的舉動嚇得花容失色，並向學校師長反映、報案。

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判決指出，黃男從女學生穿著及外表等特徵，應可辨識對方為12歲以上未滿18歲少年，且黃男於5年之內再犯屬累犯，應依「兒童及少年福利與權益保障法」」、「刑法」規定加重其刑，審酌他只為滿足私慾，趁告訴人不及抗拒之際襲臀，造成告訴人心理陰影，所為甚值非難，雖坦承犯行但未獲原諒，依成年人故意對少年犯性騷擾防治法判處4月徒刑，如易科罰金以每日1000元折算，可上訴。

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